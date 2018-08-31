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Krom madeninde iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Krom madeninde iş kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kullandığı iş makinesinin üzerine maden yığını kayan işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Karagedik Mahallesi'ndeki bir krom madeninde iş makinesi operatörü Yusuf Yıldız (53), düzeltmeye çalıştığı maden yığınının altında kaldı.

Yıldız'ın iş makinesinin içinde kaldığını gören iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerce ulaşılan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının inceleme yaptığı Yıldız'ın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldız'ın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

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1 ölü Fethiye iş kazası maden Muğla

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