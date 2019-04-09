HABER

Kromsan’dan zehirlenme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

Mersin’de bir fabrikada 36 işçinin zehirlendiği olayın, gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısından kaynaklandığı bildirildi.Konuyla ilgili Mersin Kromsan Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan tarihinde fabrikada yan ürün üretiminin gerçekleştirildiği ünitede bulunan gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.Oluşan teknik arızanın ardından güvenlik sistemlerinin devreye girerek ilgili ünitedeki üretimin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, "Olay anında bölgede bulunan ve sızıntıdan etkilenen toplam 36 çalışanımıza ilk müdahaleleri sağlık birimimiz tarafından hemen yapılmıştır.

Mersin’de bir fabrikada 36 işçinin zehirlendiği olayın, gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısından kaynaklandığı bildirildi.
Konuyla ilgili Mersin Kromsan Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan tarihinde fabrikada yan ürün üretiminin gerçekleştirildiği ünitede bulunan gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.
Oluşan teknik arızanın ardından güvenlik sistemlerinin devreye girerek ilgili ünitedeki üretimin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, "Olay anında bölgede bulunan ve sızıntıdan etkilenen toplam 36 çalışanımıza ilk müdahaleleri sağlık birimimiz tarafından hemen yapılmıştır. Çalışanlarımız bu ilk müdahaleden sonra bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmış ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilmişlerdir. Benzer bir teknik arızanın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışanlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası! Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!
Vali Yavuz: “Büyükşehir emin ellerde”Vali Yavuz: “Büyükşehir emin ellerde”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.