Kromsan’dan zehirlenme açıklaması

Mersin’de bir fabrikada 36 işçinin zehirlendiği olayın, gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısından kaynaklandığı bildirildi.

Konuyla ilgili Mersin Kromsan Fabrikasından yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan tarihinde fabrikada yan ürün üretiminin gerçekleştirildiği ünitede bulunan gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Oluşan teknik arızanın ardından güvenlik sistemlerinin devreye girerek ilgili ünitedeki üretimin durdurulduğu ifade edilen açıklamada, "Olay anında bölgede bulunan ve sızıntıdan etkilenen toplam 36 çalışanımıza ilk müdahaleleri sağlık birimimiz tarafından hemen yapılmıştır. Çalışanlarımız bu ilk müdahaleden sonra bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmış ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilmişlerdir. Benzer bir teknik arızanın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışanlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

