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Kronik ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

10.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanı huzursuz eden ağrıların kaynakların biri artrit. Vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabik bir durum olan artrit, el ve ayak bileği, diz ve eklemlerin iltihaplanarak şişmeye, sertleşmeye yol açar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir. İnsanlar ağrılarını hafifletmek için başta ağrı kesiciler olmak üzere birçok yola başvuruyor. Ağrıları dindirecek yollardan biri de mucizelerle dolu baharatlardan birinde gizli.

Kronik ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Artrit ve diğer romatizmal hastalıklar ağrıya, şişmeye ve hareket kabiliyetinde sınırlamalara neden olabilen yaygın görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar vücudun etrafındaki eklemleri ve bağ dokularını etkilemektedir. Milyonlarca kişiyi etkileyen bu hastalık daha çok yaşlılarda ortaya çıkıyor olsa da her yaşta bireyde görülebilir. Bu ağrıları gidermenin başta ilaç almak üzere birçok yolu olduğu gibi insanlar doğal yöntemlere de başvurabilir.

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AĞRININ KÖKÜNÜ KURUTUR

Artrit kaynaklı ağrıları hafifletmenin en iyi doğal çözümlerden biri zerdeçaldır. Zerdeçalın etkili olmasının nedeni içinde kurkumin olarak bilinen özel bir bileşik içermesidir. Zerdeçalda bulunan kurkumin, düzenli tüketildiğinde ağrıyı hafifletmenin yanı sıra iltihaplanma ile savaşır ve vücuttaki antioksidanı korur.

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Uzmanlar anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı, kurkuminin (ve dolayısıyla zerdeçalın) kronik ağrının tedavisinde yararlı olduğunu öne süren araştırmalar olduğunu belirtiyor.

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ZERDEÇALIN MUCİZEVİ FAYDALARI

Düzenli olarak kullanıldığında zerdeçalın sağlığa 5 faydası:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Kolestrolü düşürür
  • Eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır
  • Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklar açısından umut vadetmektedir.
  • Kan şekerini dengede tutmayı sağlar


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Anahtar Kelimeler:
zerdeçal artrit Ağrı ilaç
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