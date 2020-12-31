Kronik beyin hastalığı: Huntington nedir?

Çok sık rastlanmayan hastalıklar arasında yer alsa da kişide yıkıcı motor bozukluğu, ruhsal ve bilişsel bozukluklara neden olan Huntington hastalığı 30-50 yaş aralığında görülür. Peki, Huntington hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili tüm detayları sizin için derledik.

Huntington Hastalığı Nedir?

Huntington hastalığı, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla yıkıma uğradığı kronik bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık genel olarak 30’lu yaşlardan itibaren belirti gösterse de bazı kişilerde daha erken yaşta görülebilir. Huntington hastalığı kişilik, düşünme, algılama, öğrenme, hareket ve davranışları etkiler. Huntington hastalığında en sık gözlemlenen semptom, kontrol edilemeyen hareketlerdir. Bu duruma “kore” adı verilir. Kore, hareketlerin kontrol edilmesine engel olur ve hasta dans eder gibi görünür. Kontrolsüz hareketlerle birlikte kişide yürüme ve konuşma sorunları da görülür.

Huntington Hastalığı Nedenleri

Gen parçasının genişlemesi nedeniyle görülen Huntington hastalığı, beyin hücrelerinde kayıplar yaşanmasına neden olur. Gen parçasında genişleme sıklığı ne kadar yoğunsa hastalığın görülme yaşı o kadar erken olur. Genişleme gösteren genin test ile gözlemlenmesi tanıyı kesinleştirir. Huntington hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Anne ve babadan çocuğa aktarılan bu sorunlu genin tek bir ebeveynde bulunması yeterlidir. Tek bir ebeveynde görülen bu gen sonucu çocuğun Huntington hastalığı yaşama olasılığı %50’dir. Ancak bazı ebeveynler hastalığa neden olan gen açığa çıkmadan vefat ederse kalıtsallık oranı düşer.