HABER

'Kronik böbrek ve şeker hastaları yazın daha çok su tüketmeli'

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.

'Kronik böbrek ve şeker hastaları yazın daha çok su tüketmeli'

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, böbrek ve şeker hastalarının yaz aylarında daha fazla su tüketmesi konusunda uyardı.
Kronik böbrek hastaları ve şeker hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çetinkaya, "Bu hastalar sıcaklığın arttığı saatlerde güneşe çıkmamaya, daha serin alanlarda kalmaya dikkat etmeli. Beslenmelerinde hazır işlenmiş gıdalar yerine evde hazırlanmış gıdaları tüketmeye dikkat etmeleri, terle aşırı sıvı kaybı oluyorsa yeterli sıvıyı almaları gerekir. Ancak bunu yaparken susama hissi olmaksızın aşırı sıvı alımından kaçınmaları önem taşır" diye konuştu.
İHTİYAÇ FAZLASI SU
İhtiyaçtan fazla su içilmesi durumunda kandaki tuz yoğunluğunun azalabileceğini, bulantı, kusma, halsizlik gibi yakınmaların ortaya çıkabileceğini aktaran Prof. Dr. Çetinkaya, "Diyaliz hastaları 2 diyaliz arasında 2.5 kilodan fazla su almamaya özen göstermeli. Tuzlu yiyen ve çok su içen diyaliz hastaları, kilo alımı fazla olacağı için diyaliz işlemi sırasında tansiyon düşmesi, kas kasılmaları, bulantı, kusma, halsizlik, bitkinlik gibi şikâyetlerle karşılaşabilir" dedi.
ŞEKER İÇERİĞİ FAZLA GIDALAR
Özellikle şeker hastalarının şeker içeriği yüksek gıdaların fazla tüketildiği yaz aylarında diyetlerine mutlaka uyması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Çetinkaya, "Şeker hastaları kan şekerlerini daha yakından takip etmeli. Hipertansiyon hastalarının diyetlerine uyumu ve yeterli sıvı almaya dikkat etmelerinin yanı sıra, kan basıncını daha yakın takip etmeleri ve kullandıkları ilaçların dozları ya da ilaç sayısının değişebileceği konusunda dikkatli olmaları gerekir" diye konuştu.
BÖBREK VÜCUT DENGESİNİ SAĞLAR
Böbreklerin vücudun iç dengesini sağlayan en önemli organlar olduğunu, vücutta biriken zararlı atıkların temizlenmesi, sıvı elektrolit ve asit baz dengesinin korunması, kan basıncının düzenlenmesi, hormonların yapım ve yıkımı, kemik iliğinden kan hücrelerinin yapımı, kemiklerin korunması, bağışıklık sisteminin işlevlerinin devamı gibi çok sayıda görevi yerine getirdiğini aktaran Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya, "Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, romatizmal hastalıklar, böbreğin kistik hastalıkları, nefritler ve genetik birtakım hastalıklar sonucu böbreklerde geri dönüşsüz hasarlar oluşursa kronik böbrek hastalığı ortaya çıkar ve böbrekler görevini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu vücudumuzda diğer organ ve sistemlerin de etkilendiği değişik sorunlar ortaya çıkar" dedi.
ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU
Kronik böbrek hastalığının ülkemizde ve dünyada gerek etkilediği kişi sayısı gerek sonuçları itibarıyla önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çetinkaya, şöyle konuştu: "Böbrek sağlığının korunması ve hastalığın ilerlemesinin önüne geçmek için önleyici birtakım tedbirlerin alınması büyük önem taşır. Şeker hastalığı olanlarda kan şekerinin yakın takibi ve şeker değerlerinin hedeflenen aralıklarda tutulması, hipertansiyonu olanlarda kan basıncının yakın takibi, ilaçla ve hayat tarzı değişiklikleri ile hedef aralıklarda tutulması, tuz tüketiminin sınırlanması, günlük 5 gramın altında olacak şekilde tuz tüketilmesi, daha doğal beslenilmesi, işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması, günlük 1,5-2 litre olacak şekilde yeterli su tüketiminin sağlanması, egzersiz gibi ihtiyacın arttığı durumlarda bu miktarın artırılması, gereksiz ilaç kullanımından kaçınılması, idrar yollarında enfeksiyon ve taş varsa mutlaka nedeninin araştırılması ve tedavisinin sağlanması, romatizmal hastalıklar ya da nefrit gibi nedenler varsa bunların tedavi edilmesi, düzenli egzersiz yapılması ideal kiloya gelinmesi ve sigara içilmemesi gibi tedbirler böbrek hastalığının önlenmesinde temel yaklaşımlardır."

FOTOĞRAFLI

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Amansız hastalıktan "literatürlük ameliyat"la kurtulduAmansız hastalıktan "literatürlük ameliyat"la kurtuldu
KKKA’da erken tedavi hayati önem taşıyorKKKA’da erken tedavi hayati önem taşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.