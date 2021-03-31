Kronik bronşit belirtilerine dikkat: Bu hastalık sinsice ilerliyor!

Bronşit çocuk hastalığı olarak görülüp hırıltılı solunum ve balgamlı, derin öksürük gibi şikayetler dikkate alınmıyor. Oysa yetişkinlerde de sıklıkla ortaya çıkan hastalık özellikle ilkbaharda artan alerjik nedenlerin yanı sıra sigara kullanımından da kaynaklanabiliyor. Kimi zaman belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyanık olmak gerektiğini anlatan Acıbadem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, “Akciğerlerimizde aldığımız havayı, alveol denilen keseciklere taşıyan orta genişlikteki hava yolları olan bronşlarda görülen iltihap yani bronşit akut ya da kronik olabilir. Kronik bronşit uzun yıllar varlığını hissettirmeyebilir. Bu nedenle solunumla ilgili her soruna dikkatle yaklaşılmalı” diyor.

Bronşit genel olarak akut ve kronik bronşit olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dr. Hakan Kutlu, hastalığın nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Akut bronşitin başlıca nedeni virüsler ve alerjik nedenlerdir. Özellikle gribe yol açan influenza grubu virüsler, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve coronavirus, adenovirus, rhinovirus ön planda etken olan mikroorganizmalar. Nadiren çeşitli bakteriler de bronşit nedeni oluyor. Kronik bronşitte ise sigara kullanımı, toz, zehirli gazlar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik maruziyet ve iritasyon sonucunda bronş duvarlarının yavaş ancak devamlı şekilde kalınlaşması ve mukus (yapışkan sıvı) üretiminin artması söz konusudur.”