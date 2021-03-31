HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kronik bronşit belirtilerine dikkat: Bu hastalık sinsice ilerliyor!

Kronik bronşit belirtilerine dikkat: Bu hastalık sinsice ilerliyor!

31.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kronik bronşit belirtilerine kulak vermenin önem taşıdığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, kronik bronşit sinsice ilerleyen bir rahatsızlık olduğundan geç teşhis edilebildiğini söyledi. Kutlu, solunumla ilgili her sorunun dikkate alınmasının önem taşıdığına dikkat çekerek iyileşme süreci ile ilgili de bilgi verdi.

Kronik bronşit belirtilerine dikkat: Bu hastalık sinsice ilerliyor!

Bronşit çocuk hastalığı olarak görülüp hırıltılı solunum ve balgamlı, derin öksürük gibi şikayetler dikkate alınmıyor. Oysa yetişkinlerde de sıklıkla ortaya çıkan hastalık özellikle ilkbaharda artan alerjik nedenlerin yanı sıra sigara kullanımından da kaynaklanabiliyor. Kimi zaman belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyanık olmak gerektiğini anlatan Acıbadem Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Kutlu, “Akciğerlerimizde aldığımız havayı, alveol denilen keseciklere taşıyan orta genişlikteki hava yolları olan bronşlarda görülen iltihap yani bronşit akut ya da kronik olabilir. Kronik bronşit uzun yıllar varlığını hissettirmeyebilir. Bu nedenle solunumla ilgili her soruna dikkatle yaklaşılmalı” diyor.

Bronşit genel olarak akut ve kronik bronşit olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dr. Hakan Kutlu, hastalığın nedenleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Akut bronşitin başlıca nedeni virüsler ve alerjik nedenlerdir. Özellikle gribe yol açan influenza grubu virüsler, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve coronavirus, adenovirus, rhinovirus ön planda etken olan mikroorganizmalar. Nadiren çeşitli bakteriler de bronşit nedeni oluyor. Kronik bronşitte ise sigara kullanımı, toz, zehirli gazlar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik maruziyet ve iritasyon sonucunda bronş duvarlarının yavaş ancak devamlı şekilde kalınlaşması ve mukus (yapışkan sıvı) üretiminin artması söz konusudur.”

BENZER BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR

Hem akut hem de kronik bronşitte genelde belirtilerin benzer olduğunu kaydeden Dr. Hakan Kutlu, “Bu belirtiler; balgamlı, derin bir öksürük ile nefes darlığı ve hırıltılı solunum olarak sıralanıyor. Bunlar dışında bazen ateş, iltihaplı balgam, burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, kronik bronşitte ek olarak sık görülen ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, sürekli yorgunluk hali, uzun süreli düşük kan oksijen seviyesi nedeni ile siyanoz denilen parmak uçlarında, dudaklarda görülen mavimsi cilt bulguları da görülür” dedi.

İYİLEŞME SÜRESİ FARKLI OLUYOR

Bronşit tanısı kan tahlilleri, akciğer görüntülemeleri ve solunum fonksiyon testi ile konuyor. Tedavide esas yöntemin bronşite yol açan nedenli ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Dr. Hakan Kutlu, “Gerektiğinde antiviral ve antibiyotik tedaviler, alerjiye yönelik anti-alerjikler ve sigara kullanımının azaltılması, sonlandırılması önemlidir. Aynı zamanda enflamasyon nedeni ile bronşlarda artmış olan mukus üretiminin ve bunların tıkaç görevi görmemesi için mukus üretimini azaltan ilaçlar, bol sıvı tüketimi de bronşit tedavisinde etkilidir” diye konuştu.

Akut bronşitin tedavi ile günler içinde hızlı bir şekilde gerilediğini belirten Dr. Hakan Kutlu, “Kronik bronşitte ise uzun süreli maruziyet nedeni ile ortaya çıkan şikayetlerin düzelmesi de haftaları hatta ayları bulabilir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Filyasyon ekibine yapılan 'bu kadar da olmaz' dedirttiFilyasyon ekibine yapılan 'bu kadar da olmaz' dedirtti
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Bu öneriler kanser riskini düşürüyor!

Kanser riskini düşüren 14 günlük yaşam önerisi!

Pandemide kanserden korunmak mümkün! İşte 7 yolu

Yaklaşık 100 bin kişi hasta olduğundan habersiz!

Aydın’da filyasyon ekibine saldırıda bulunan kişi yakalandı

Filyasyon ekibine yapılan 'bu kadar da olmaz' dedirtti

Yerli sprey aşı ne zaman çıkacak? Sprey aşı koronavirüsü bitirecek mi? Bakan Varank açıkladı

Yerli sprey aşı ne zaman çıkacak?

DASH diyeti nedir? İşte DASH diyetinde yenilecek yemekler

DASH diyeti hakkında bilmeniz gereken her şey!

Polikistik over sendromu nedir? İşte polikistik over sendromunun belirtileri

İşte polikistik over sendromunun belirtileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.