"Kronik bronşit sigara kullananlarda daha sık görülüyor"

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Bülent Arman, "Tecrübelerimize göre 5 yıldan fazla, günde 5 sigaradan fazla içen ve 30 yaşın üzerinde olan kişilerde derecesine bağlı olarak belirti veren 4 evreli kronik bronşit gelişecektir. Sigara içenler şikayetsiz oldukları dönemde basit öksürüğe aldırmadıklarından kronik bronşit yerleşir." ifadelerini kullandı.

Arman, kronik bronşite ilişkin yaptığı açıklamada, kronik bronşitin kişilerde, çocukluk yaşlarında sık geçirilen akciğer hastalıklarının (bronşit, zatüre ve tüberkiloz) inatçı, tedavi edilmemiş veya ihmal edilmiş üst solunum yolu hastalıklarında amillerin akciğer hava kanallarına yerleşmesi neticesi oluştuğunu, bunun en sık sebep olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Arman, kronik bronşitte önemli etkenin sigara içmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tecrübelerimize göre 5 yıldan fazla, günde 5 sigaradan fazla içen ve 30 yaşın üzerinde olan kişilerde derecesine bağlı olarak belirti veren 4 evreli kronik bronşit gelişecektir. Sigara içenler şikayetsiz oldukları dönemde basit öksürüğe aldırmadıklarından kronik bronşit yerleşir. 5-5-3 kaidesi sigara içenlerde yüzde 90-95 gelişir. Ancak genetik ve yapı faktörleri devreye giren yüzde 5-10 kişide sigaraya rağmen kronik bronşitin oluşmaması bizim bakış açımızı ve gerçeği değiştirmemelidir. Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı anlamına gelen, akciğer hastalarında kronik bronşit, amfizem, damar sertliği gibi etkenlerde rol oynadığından KOAH'yı yapan sebep ne olursa olsun evre 1,2,3,4 devrelerine göre belirtiler hiç, az veya çok olacaktır. Mühim olan kronik ve KOAH'da erken evrelerde müdahale edilmesi yani bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerden uzaklaşmak, kronik akciğer hastalıklarının erken teşhis ve tedavisi, KOAH hastalarının erken evrelerde tanımlanarak tedavisi en ideal yöntem olacaktır."