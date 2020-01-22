Kronik depresyon nasıl tedavi edilir?

Kronik depresyonun belirtileri şiddeti majör depresyona göre daha hafif olsa da daha uzun süreli olduğundan kişiyi daha olumsuz etkileyebilir. Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, en yaygın psikolojik rahatsızlıklardan olan kronik depresyon hakkındaki tüm merak edilenler hakkında bilgi verdi.
Tedavi edilmeyen distimik bozukluğu olan kişiler tahammülsüz ve karamsar olarak sınıflandırılsalar da düzenli ilaç ve psikoterapi ile yöntemlerle tamamen tedavi edilebilen bir rahatsız olduğu bilinmeli. Normalde bazı zamanlarda gündelik yaşamımızda birkaç saat ya da gün süren mutsuzluk dönemleri olabilir ancak depresyon hemen hemen tüm gün süren mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan zevk alamama durumudur.
TEKRARLAYAN DEPRESYONA DİKKAT
Depresyon tekrarlayan ve kalıcı hale gelen bir hal alırsa, tehlike çanları çalıyor olabilir. İlk depresyon atağını yaşayan kişilere uygulanan düzenli tedavi %85 olumlu sonuçlar verir. Kalan kısım ise ikinci depresyon atağını yaşamakta ve bu durum kronik bir hal alabilir.
Depresyonun 60 yaş ve üstünde başlamış olması, geçmiş yıllarda depresyon atağı geçirilmesi, tedavi sonrası unutkanlık, dikkat dağınıklığı, isteksizlik, donukluk gibi belirtilerin kalması ve uyuşturucu ile alkol kullanımı depresyonun tekrarlama ve kronikleşme riskini artıran etkenlerdir.
Kişiye özgü yöntemlerle ve erken dönemde tedaviye tedavi şansını olumlu etkilemektedir. Kimi depresyon vakalarında tek başına ilaç ya da psikoterapi etkili olurken genellikle ilaç tedavisi ile birlikte uygulanan psikoterapi başarıyı artırır.
DEPRESYON TEDAVİSİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
Depresyondaki kişi eğer erken dönemde tedavi edilmezse değersizlik, umutsuzluk, karamsarlık, hayatın anlamsızlığı, ölüm düşüncesi gibi belirtiler şiddetlenerek kişinin kendine zarar verme girişimini tetikleyebilir. Eğer kendinizde bu tarz şikayetler varsa ve sürekliyse, bir an önce bir psikiyatriste muayene olmanız gerekir.
Psikiyatrist ayrıntılı psikiyatrik muayene sonrası duruma göre bir takım kan tahlilleri ve beyin görüntüleme tetkikleri isteyebilir. Çünkü depresyona neden olan şey fiziksel ya da başka bir tıbbi hastalık olabilir.
Guatr, beyin enfeksiyonları, diyabet, parkinson, demans gibi hastalıklar depresyonun altında yatan nedenlerdense, öncelikle bu alttaki hastalıklar tedavi edilmeli. Psikiyatrist değerlendirme sonrasında depresif şikayetlerin eğer fiziksel bir hastalığa bağlı olduğunu düşünmüyorsa ilaç tedavisi ve/veya psikoterapi yöntemlerini önerebilir, depresyon ileri boyuttaysa transmanyetik uyarım ve EKT tedavileri de tercih edilebilir.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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