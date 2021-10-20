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Kronik egzama sorunu olanlar buraya! Bu yöntemleri uygularsanız...

20.10.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildiniz dış dünya ile temas ettiğiniz ve en yoğun kullandığınız organ. Bu yüzden cilt hastalıkları daha da can sıkıcı olabilir. Bu hastalıkların başında günlük rutininizi etkileyebilecek derecede ciddi olabilen egzama gelir. Egzama, genel tanımıyla cildinizin kuruyup kaşıntı hissi uyandırmasıdır. Peki bazı yöntemlerle egzamayı hafifletip önleyebileceğinizi biliyor musunuz? İşte detaylar...

Kronik egzama sorunu olanlar buraya! Bu yöntemleri uygularsanız...

Egzamanın çeşitli dereceleri ve şiddetleri olmakla birlikte kronikleşmiş bir cilt rahatsızlığıdır. Her şeyden önce belirtmekte fayda var ki, egzama bulaşıcı bir hastalık değil. Yine de egzamanın vücudunuzda gözler görülür kısımlarında ortaya çıkması sosyal hayatınızı olumsuz etkiler. Gün içindeki yoğun aktivitelerde ve mevsim geçişlerinde zaman zaman egzama şiddetlenebilir. Bu sebeple atopik cilde sahip olan bireylerin beslenmelerine, giydikleri kıyafetlere ve cilt bakım rutinlerine azami ölçüde dikkat etmeleri gerekir. İşte atopik cildinizi rahatlatmak için dikkat etmeniz gerekenler...

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

  • Cilt bariyerini yenileyen ve antioksidan içeren kırmızı ve mor meyve ve sebzeler tüketebilirsiniz.

  • Bazı gıdalar egzama ve kaşıntıyı arttırabilir. Bu gıdalar; süt, yoğurt, peynir, kuru yemiş, turşu ve acı biber.

  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini takviyesi alınabilir.

  • Hazır gıdalar, soslar ve konserve turşulardan uzak durabilirsiniz.

ATOPİK CİLTLER İÇİN KIYAFET ÖNERİLERİ NELER?

  • Kıyafetler yumuşak ve çok kalın olmamalı.

  • Cildi terletmeyecek kıyafetler seçilmeli.

  • Yün gibi kaşıntı yapan kumaşlar ve tüylü kumaşlar tercih edilmemeli.

  • Pamuk içeren ve teri emen kıyafetler tercih edilebilir.

  • Boyun bölgesindeki tahrişi önlemek için balıkçı yaka kıyafetler tercih etmeyin.

  • Sentetik kumaşlar ve kimyasal boyalar içeren kıyafetlerden kaçının.

  • Çok dar ve sıkı kıyafetler yerine bol ve esnek kıyafetler seçin.

EGZAMA İÇİN CİLT BAKIMI VE TEDAVİ ÖNERİLERİ NELER?

  • İlk olarak cilt bariyerini güçlendirmeyi tercih etmelisiniz.

  • Dermatolog tarafından size önerilmiş atopik kremleri kullanarak cildinizi rahatlatabilirsiniz.

  • Atopik cildinizin parfüm, alkol ve kokulu kimyasallardan doğrudan temasından kaçının.

  • İleri derecede egzama için fototerapi tedavi yöntemine başvurabilirsiniz.

  • Saç derisindeki egzama için seboreik dermatit şampuanlar kullanılabilir.

  • Gece kaşıntıları için antihistaminikler kullanılabilir.

  • Gece kaşıntılarını hafifletmek için oda sıcaklığını mevsimlere göre ideal düzeyde tutabilirsiniz.

  • Cilt üzerinde oluşan çatlaklardan enfeksiyon kapma ihtimaline karşı antibiyotikler kullanılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
egzama
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