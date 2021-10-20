Kronik egzama sorunu olanlar buraya! Bu yöntemleri uygularsanız...

Egzamanın çeşitli dereceleri ve şiddetleri olmakla birlikte kronikleşmiş bir cilt rahatsızlığıdır. Her şeyden önce belirtmekte fayda var ki, egzama bulaşıcı bir hastalık değil. Yine de egzamanın vücudunuzda gözler görülür kısımlarında ortaya çıkması sosyal hayatınızı olumsuz etkiler. Gün içindeki yoğun aktivitelerde ve mevsim geçişlerinde zaman zaman egzama şiddetlenebilir. Bu sebeple atopik cilde sahip olan bireylerin beslenmelerine, giydikleri kıyafetlere ve cilt bakım rutinlerine azami ölçüde dikkat etmeleri gerekir. İşte atopik cildinizi rahatlatmak için dikkat etmeniz gerekenler...
Cilt bariyerini yenileyen ve antioksidan içeren kırmızı ve mor meyve ve sebzeler tüketebilirsiniz.
Bazı gıdalar egzama ve kaşıntıyı arttırabilir. Bu gıdalar; süt, yoğurt, peynir, kuru yemiş, turşu ve acı biber.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için D vitamini takviyesi alınabilir.
Kıyafetler yumuşak ve çok kalın olmamalı.
Cildi terletmeyecek kıyafetler seçilmeli.
Yün gibi kaşıntı yapan kumaşlar ve tüylü kumaşlar tercih edilmemeli.
Pamuk içeren ve teri emen kıyafetler tercih edilebilir.
Boyun bölgesindeki tahrişi önlemek için balıkçı yaka kıyafetler tercih etmeyin.
Sentetik kumaşlar ve kimyasal boyalar içeren kıyafetlerden kaçının.
İlk olarak cilt bariyerini güçlendirmeyi tercih etmelisiniz.
Dermatolog tarafından size önerilmiş atopik kremleri kullanarak cildinizi rahatlatabilirsiniz.
Atopik cildinizin parfüm, alkol ve kokulu kimyasallardan doğrudan temasından kaçının.
İleri derecede egzama için fototerapi tedavi yöntemine başvurabilirsiniz.
Saç derisindeki egzama için seboreik dermatit şampuanlar kullanılabilir.
Gece kaşıntıları için antihistaminikler kullanılabilir.
Gece kaşıntılarını hafifletmek için oda sıcaklığını mevsimlere göre ideal düzeyde tutabilirsiniz.
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