Kronik hastalık nedir? Sokağa çıkma yasağını kapsayan kronik hastalıklar nelerdir?

Koronavirüs’ün en ağır etkilediği 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik hastalığa sahip olanların sokağa çıkması kısıtlandı. Covid-19 ile ilgili alınan bu önemler özellikle virüse karşı risk grubunda yer alan bu kişileri korumak amaçlı. Peki kronik hastalık nedir ve en riskli kronik hastalıklar nelerdir?

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDAKİ KRONİK HASTALIKLAR

Astım

KOAH

Şeker Hastalığı

Hipertansiyon

Kalp/Damar Hastalıkları

Kronik Akciğer Hastalığı

Böbrek ve Karaciğer Hastalığı

Bağışıklık sistemini bozan ilaç kullanımı

KOAH NEDİR?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Diabet ya da diyabet veya halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle (hiperglisemi) sonuçlanan metabolik bir bozukluktur.

HİPER TANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon (HTN) veya yüksek tansiyon, bazen arteriyel hipertansiyon, atardamarlardaki kan basıncının yükseldiği kronik bir tıbbi durumdur.



