Kronik hastalık nedir? Sokağa çıkma yasağını kapsayan kronik hastalıklar nelerdir?

Koronavirüs’ün en ağır etkilediği 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik hastalığa sahip olanların sokağa çıkması kısıtlandı. Covid-19 ile ilgili alınan bu önemler özellikle virüse karşı risk grubunda yer alan bu kişileri korumak amaçlı. Peki kronik hastalık nedir ve en riskli kronik hastalıklar nelerdir?
Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.
Diabet ya da diyabet veya halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle (hiperglisemi) sonuçlanan metabolik bir bozukluktur.
Hipertansiyon (HTN) veya yüksek tansiyon, bazen arteriyel hipertansiyon, atardamarlardaki kan basıncının yükseldiği kronik bir tıbbi durumdur.
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