Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, kronik migren ağrısına botoks tedavisi yapılabileceğini belirterek, “Son yıllarda özellikle de migren tedavisinde kullanılan ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda botoks tedavisi ile başarılı sonuçlar elde ediliyor” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, bugüne kadar göz çevresindeki kasılmaları tedavi etmek için kullanılan botoksun zamanla yüzdeki kırışıklıkları önlemek için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığına dikkat çekti. Ekiz, “Botoks günümüzde kozmetik uygulamalar dışında, kronik migren ağrıları, aşırı terleme, göz seğirmesi, göz tembelliği, boyun kasılmaları, idrar kaçırma ve beyin felci gibi birçok alanda da sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kronik migren hastalarında botoks tedavisi, kafa ve boyun bölgesinde daha önceden belirlenmiş ve özellikle de ağrıların yoğunlaştığı alanlara uygun ve yeterli dozlarda çok ince uçlu iğneler yardımı ile yapılmaktadır. Koruyuculuğunun devam etmesi için her 12-16 hafta ara ile tekrarlamak gerekmektedir. Uygulama çok ince uçlu iğnelerle yapıldığı için neredeyse acısız bir uygulamadır. Mutlaka deneyimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır” dedi.

Migren botoksunun uygulanması için hastalara mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından kronik migren tanısının konulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Tüm hastalarda bu tedavi kullanılamaz. İlaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan kronik migren hastaları için botoks tedavisi uygun ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Botoks tedavisiyle migren tipi baş ağrılarında ağrı atağının sıklığının ve şiddetinin azalması; bununla birlikte hastalarımızın sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmamaları hedeflenmektedir” diye konuştu.

Tedavi sonrasını da anlatan Doç. Dr. Özlem Ekiz şunları söyledi:

“Botoks uygulamasından sonra ilk 4 saat sırt üstü yatılmamalıdır. İlk 24 saat masaj veya ısı uygulamalarından kaçınılmalıdır. Tedavinin yapıldığı yüzde ani kızarıklık ve ısı artışına neden olan ağır egzersiz, alkol tüketimi ve sıcak küvet kullanımımdan kaçınılması önerilir. Botoksun en sık görülen yan etkisi boyun bölgesinde ve diğer enjeksiyon alanlarında ağrı ve morluk görülmesidir. Bunun dışında daha az oranda baş ağrısı, migren ağrısının tetiklenmesi, yüz kaslarında güçsüzlük, göz kapağı düşüklüğü, çift görme gibi yan etkiler de ortaya çıkabilmektedir. Botoks tedavisinin uzman doktorlar tarafından yapılması bu tarzdaki yan etkileri en aza indirilebilmektedir. Migren ataklarını önlemeye yönelik düzenli ilaç kullanımına rağmen tedaviye dirençli kronik migrenli hastalar için botoks tedavisi uygun ve güvenli bir yöntemidir.”

