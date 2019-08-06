Kronik migren hastalarına botoksla tedavi

Memorial Diyarbakır Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, migrenin botoks ile tedavisi hakkında bilgi verdi.

Uz. Dr. Polat, migrenin, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan, tek taraflı, zonklayıcı, hareketle artan, şiddetli baş ağrısı atakları ile karakterize olan bir hastalık olduğunu söyledi. Uz. Dr. Polat, “Ataklar ortalama 3 ila 72 saat sürer ve çoğunlukla bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti ile devam eder. Toplumun yaklaşık yüzde 10-15’inde görülmekle birlikte, kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla ortaya çıkmaktadır. Auralı ve aurasız olmak üzere 2 ana alt grubu vardır. En sık görülen tipi ise aurasız migrendir. Auralı tipinde baş ağrısından önce 5-60 dakika süren görsel veya duysal bozukluklar oluşur” dedi.

“Migren atakları kişiden kişiye değişiyor”

Atakların seyrinin kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini kaydeden Uz. Dr. Polat, “Aralıklı ataklarla giden formu epizodik migren olarak adlandırılırken son 3 ay boyunca, ayda en az 15 gün ağrı varsa bu durum kronik migren olarak adlandırılır. Migren hastalarının yaklaşık yüzde 10 u kronik migrenlidir ve bu hastalarda ağrı kesici ilaçların aşırı kullanımı daha sık görülür. Bu hastaların hastane başvuruları daha fazladır, günlük yaşam ve iş aktivitelerinde verimlilikleri daha düşüktür. Kronik migren tedavisinde ana hedef hastanın atak sıklığını azaltmak, ağrıları daha kısa sürede durdurmak ve böylece migrenin, kişinin hayat kalitesi üzerindeki etkisini mümkün olduğunca azaltmaktır. Migren ataklarının önlenmesinde kafein, alkol, stres gibi tetikleyicilere ek olarak kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu, eşlik eden hastalıkları ile diğer fiziksel ve psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurularak tedavi planlanmalıdır” diye konuştu.