Kronik prostat tedavisinin altın kuralları

Bu süre zarfında, bu hastalığa yakalanan bireyler; gastroenteroloji (barsak ve mide hastalıkları), psikiyatri ve birçok üroloji doktoruna başvurmuş olmaktadır.

Tanı nasıl konmaktadır? Sertleşmede sorun yaşamaya başlayan, idrarını zor yapan, kasık bölgesinde ve testislerde ağrısı olan, otururken ağrı hisseden hastalarda Prostatit hastalığı akla gelmelidir.

Tanı için detaylı ürolojik muayene, pelvik kas gerginliği, psikolojik durumun değerlendirilmesi, detaylı cinsel hayat hikayesi, prostat muayenesi sonucunda alınacak prostat sıvısından lökosit ve mikrobiyolojik inceleme hastalık teşhisi ve muhtemel sebepleri hakkında bize fikir verecektir.

Bu hastalarda sebep 20% ihtimalle mikrobiyolojik ajan olabildiği gibi 80% sebep henüz tam belli değildir o yüzden Pelvik Ağı Sendromu da denilebilmektedir.

Tanı da özel bir prob ile prostatın kanlanmasını gösteren Rektal Prostat Doppler tetkiki de yardımcı olmaktadır.

TANIYI ALDINIZ, PEKİ TEDAVİDE NE YAPILMALIDIR?

Tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Mikrobiyolojik ajan varlığında en az 6 hafta antibiyotik tedavisi, Pelvik kas gerginliği var ise Pelvik Taban rahabilitasyonu psikolojik olarak ciddi etkilenme var ise, psikolojik desteğin sağlanması ve en önemlisi prostat rehabilitasyon programıdır.