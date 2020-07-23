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Kronik prostat tedavisinin altın kuralları

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Üroloji ve Androloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban, kronik Prostatit hastalığı tanısı zor olduğundan ancak 1 sene sonra doğru tanı konulabildiğini söyledi.

Kronik prostat tedavisinin altın kuralları

Bu süre zarfında, bu hastalığa yakalanan bireyler; gastroenteroloji (barsak ve mide hastalıkları), psikiyatri ve birçok üroloji doktoruna başvurmuş olmaktadır.

Tanı nasıl konmaktadır? Sertleşmede sorun yaşamaya başlayan, idrarını zor yapan, kasık bölgesinde ve testislerde ağrısı olan, otururken ağrı hisseden hastalarda Prostatit hastalığı akla gelmelidir.

Tanı için detaylı ürolojik muayene, pelvik kas gerginliği, psikolojik durumun değerlendirilmesi, detaylı cinsel hayat hikayesi, prostat muayenesi sonucunda alınacak prostat sıvısından lökosit ve mikrobiyolojik inceleme hastalık teşhisi ve muhtemel sebepleri hakkında bize fikir verecektir.

Bu hastalarda sebep 20% ihtimalle mikrobiyolojik ajan olabildiği gibi 80% sebep henüz tam belli değildir o yüzden Pelvik Ağı Sendromu da denilebilmektedir.

Tanı da özel bir prob ile prostatın kanlanmasını gösteren Rektal Prostat Doppler tetkiki de yardımcı olmaktadır.

TANIYI ALDINIZ, PEKİ TEDAVİDE NE YAPILMALIDIR?

Tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Mikrobiyolojik ajan varlığında en az 6 hafta antibiyotik tedavisi, Pelvik kas gerginliği var ise Pelvik Taban rahabilitasyonu psikolojik olarak ciddi etkilenme var ise, psikolojik desteğin sağlanması ve en önemlisi prostat rehabilitasyon programıdır.

Bu programda, günde 20 dakika sıcak su oturma banyosu, haftada 2 kere prostat masajı faydalı olacaktır. Hasta bireyin yaşam tarzına dikkat etmesi, düzenli uyku ve dinlenme, günde 30 dk açık hava yürüyüşü hastalıkla mücadelede yardımcı olacaktır.

Beslenme alışkanlığı olarak da; İçkiden ve kafeinli içeceklerden uzak durulması, acı ve baharat tüketilmesinin kısıtlanması iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

TEDAVİYE YARDIMCI TEKNİKLER

Prostat Bölgesine Şok Tedavi (ESWT): Bu tedavi ile prostat bölgesinin kanlanması artacağından iyileşme daha hızlı olacaktır.

Cinsel Gücü Arttıran İlaçlar: Bu ilaçların tedavi mantığı, perine bölgesinin kanlanmasının artmasıdır

Haftada 2 kere cinsel ilişki prostat sıvısının dışarı akmasına neden olduğundan iyileşme süreci daha kısa olacaktır.

Üroloji ve Androloji Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Muhsin Balaban

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