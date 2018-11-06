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Kronik Prostatit hastalarında iki etkili tedavi yöntemi nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Prostat her erkekte bulunan yardımcı üreme organıdır. Prostat hastalıklarındaki şikayetlerin bir çoğu içinden geçen idrar yolunun sıkışması ile ilgilidir. Prostat her erkekte olduğu gibi yaş ilerleyince her erkekte prostat büyür. Prostatit ise prostat organının iltihabi hastalığıdır. Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibiyotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. Günümüzde etkili tedavi yöntemiyle bu alanda büyük ilerleme kaydedilmiştir. İşte o yöntemler.

Kronik Prostatit hastalarında iki etkili tedavi yöntemi nedir?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, Kronik prostatit nedeni net belli olmayan, hastalara göre şikayetlerin değiştiği, tanı koyması ve tedavisi oldukça sıkıntılı olan bir hastalık olduğunu belirtti. Hastaların çoğu genelde kutu kutu antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşememektedir. Tıp dünyası bu konuda son 3-5 yıldır girişimsel olmayan yöntemleri bu hastalığın tedavisinde kullanmış ve oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir. Bu yazıda bahsedeceğim bu iki tedavi yöntemi teknolojinin kullanılarak kronik prostatit şikayetlerini gidermede en etkili olanlarıdır.

ETKİ MEKANİZMASI;

Kronik prostatit hastalarında, düşük yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası (ESWT) ve Ultrasonik (LIPUS) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksiyonları % 80 oranında düzelttiği bilimsel çalışmalar ile gösterilmiştir.
Her iki tedavi perine dediğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Herhangi bir girişim gerektirmez. Her iki tedavi de işlem sonrası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Anestezi ve hastane yatışı gerekmez.

UYGULAMA ALANI



Elektromanyetik şok dalga (ESWT) tedavisi haftada iki kez 6 seans yapılır. Yaklaşık tedavi 15 dakika sürer.

Ultrasonik (LIPUS) tedavisi kişilerin şikayetlerinin ciddiyetine göre uygulanır. Ciddi şikayeti olan hastalarda iki hafta boyunca her gün 10 dakika uygulanır. Hafif-orta şikayeti olan hastalarda elektromanyetik şok dalga tedavisinin arkasından haftada iki kez 6 seans, yaklaşık 20 dakikalık süre ile uygulanabilir.

Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
www.berkkaratas.com

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Anahtar Kelimeler:
Kronik prostatit prostat

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