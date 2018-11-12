Kronik prostatit hastalığı erkekleri depresyona sokuyor!

KRONİK PROSTATİT HASTALIĞININ ÖNEMİ

“Kronik prostatit” olarak bilinen hastalık tablosu, günümüzde “prostatit sendromu” ya da “kronik pelvik ağrı sendromu” (KPAS) olarak adlandırılıyor. Kronik prostatit hastalığının toplumdaki görülme sıklığı %11 civarında. Bu oran şeker hastalığının görülme sıklığı ile neredeyse aynı. Görüldüğü gibi verilere de baktığımızda ciddi bir toplumsal sorun olduğunu ifade etmek yanlış olmaz.

En sık da 50 yaş altı erkeklerde görülüyor. Fakat artık 50 yaş üstü erkeklerde de sık sık görülmeye başladığını söyleyebilirim. Hastalık yaşam kalitesinin bozulmasına neden oluyor, kişiyi depresyona sokuyor. Hatta hastayı yalnızlığa iten ciddi bir hastalık haline gelmeye başladı.

KRONİK PROSTATİTİN NEDENİ

Aslında nedeni tam olarak bilinmiyor. Bakterilerden tutun da ufak travmalara kadar birçok teori ortaya atılıyor. Dolayısıyla net bir sebep bulmak da mümkün olmuyor. Böyle olunca da çoğunlukla tahminler ile devam etmek zorunda kalıyoruz.

KRONİK PROSTATİT HASTALARININ ŞİKAYETLERİ