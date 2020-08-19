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Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler ne olacak? Kronik hastalığı olan öğretmenler için 24-28 Ağustos seminer kararı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 19.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin seminer çalışmalarına katılıp katılmayacağı araştırılıyordu. 24 ila 28 Ağustos tarihleri arasında öğretmenler, okullarda yapılacak olan mesleki çalışmalara katılacak ve seminer yapılacaktı. Peki kronik hastalığı olanlar mesleki çalışmalara/ seminere katılacak mı? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan kronik rahatsızlığı olan öğretmenler için alınan karar!

Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler ne olacak? Kronik hastalığı olan öğretmenler için 24-28 Ağustos seminer kararı!

Okullarda yapılacak olan mesleki çalışma programlarına kronik hastalığı olan öğretmenler katılacak mı araştırılıyordu. 24 ila 28 Ağustos tarihleri arasında öğretmenler, okullarda yapılacak olan mesleki çalışmalara katılarak seminer düzenleyecek. Peki kronik hastalığı olan öğretmenler seminere katılacak mı? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan **kronik rahatsızlığı olan öğretmenler için alınan seminer kararı!

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRETMENLER SEMİNERE KATILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Haziran 2020 tarihli kararına göre kronik rahatsızlığı olan öğretmenler idari izinli sayılacak. 24 ve 28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen seminere, kronik hastalığı olan öğretmenlerin katılmamaları için Cumhurbaşkanlığı da Resmi Gazete'de genelge yayımlamıştı. 29 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de ise 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan personeller idari izinli olarak belirtilmişti. Bu durum yönetici pozisyonunda olan öğretmenler için maalesef geçerli olmayacak.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?

Kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin e-Nabız üzerinden barkodlu belge çıkartıp görev yaptığı okullara vermesi zorunlu oldu. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre çalışmasına ihtiyaç bulunan personelin çağrılması uygun olacak fakat kronik hastalığı olan personelin çalışması yetkili makamların alacağı kararla netleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzası ile 1 Haziran'dan sonra tekrar bir yazı göndermediği için 1 Haziran 2020 tarihli genel yazı dikkate alınacaktır. Yani bazı okullarda kronik hastalığı olsa dahi, personelin zorla çalıştırılması yanlıştır.

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