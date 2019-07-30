Kronik yorgunluğa 'egzersiz aşısı' önerisi

Bir işe başlamakta kişinin kendisini yetersiz hissetmesi ve beraberinde ortaya çıkan tükenmişlik hissi 'yorgunluk' olarak tanımlanıyor. Uzmanlar yorgunluğu, fizyolojik, hastalıklara bağlı, akut, subakut ve kronik yorgunluk olarak sınıflandırıyor. 6 aydan uzun süre devam eden yorgunluklara ‘kronik yorgunluk’ adını verdiklerini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükerdalı, kronik yorgunluk ve alınması gereken önlemleri anlattı.

"Fizyolojik yorgunluk; özellikle eforlu bir iş sonrası ortaya çıkan, dinlenince geçen ve hemen hepimizin karşılaştığı bir durum. Bunun yanında bazı hastalıklara bağlı olarak da yorgunluk ortaya çıkabilir. Tiroit tembelliği, kansızlık, enfeksiyonlar, organ yetmezlikleri, kanserler, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, ortopedik problemler bu sorunların başında gelir. Böyle bir durumda altta yatan hastalık teşhis edilip tedavi edildiğinde, kişinin yorgunluk şikayetleri de ortadan kalkar. 6 aydan uzun süre devam eden yorgunluk ise kronik yorgunluk olarak tanımlanır ve bu durum kişinin gündelik hayatını önemli şekilde etkiler. Böyle bir durumda kişi herhangi bir işi sürdürmek için yeterli enerjiyi kendisinde bulamaz."

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Kronik yorgunluk yaşayan kişilerin mükemmeliyetçi olduklarını da anlatan Prof. Dr. Yaşar Küçükerdalı, "Daha çok 30-50 yaş arasında görülen kronik yorgunluk sendromu yaşayanların genellikle mükemmelletçi yapıda oldukları dikkat çekiyor. Her şeyin yerinde ve zamanında mükemmel olmasını istiyorlar. Cinsiyete baktığımızda da kadınların daha dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Kronik yorgunluk için, uzun süren boğaz ağrıları, lenf bezlerinde hafif şişmeler, uyku düzeninin bozuk olması, karında şişkinlik ve gaz gibi sindirim sistemi probleminin uzun süre devam etmesi de belirtiler arasındadır. Güne zinde ve dinç başlamak yerine, sabah bile yorgun hissetmek hastalığın en önemli belirtilerindendir" diye konuştu.