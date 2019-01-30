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Kronik yorgunluk hasta ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

Öğrencilerde kronik yorgunluğun ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Dilara Kazancı, uyku günlüğü tutmanın faydalı olabileceğini söyedi.Psikoloğ Dilara Kazancı, Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kronik yorgunluk konusunda seminer verdi.

Öğrencilerde kronik yorgunluğun ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği uyarısında bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Dilara Kazancı, uyku günlüğü tutmanın faydalı olabileceğini söyedi.
Psikoloğ Dilara Kazancı, Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kronik yorgunluk konusunda seminer verdi. Seminerde, yorgunluğun hayatın farklı alanlarında sebep olabileceği sıkıntıların azalmasını ve motivasyonun artmasının amaçlandığını belirten Dilara Kazancı, “Kronik yorgunluğa karşı yapılabilecek çok şey var. Bunlardan biri uyku günlüklerinin tutulması. Uyku süreleriyle ilgili bazı notlar tutmak faydalı olabilir. Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Çok fazla uyumak, uyku kalitesini bozar. Yatmadan üç saat öncesinden itibaren egzersiz yapmaktan kaçının. Gece atıştırmak ve fazla sıvı tüketmekten kaçının. Yatmadan 4 saat evvel kola, kahve ve çay içmek uyku kaçırır.‘Uykunun hazır olduğunda geleceğine’ ve ‘yatakta rahatlamanın da neredeyse aynı şekilde iyi olduğuna’ kendinizi ikna edin .Karanlıkta gözlerinizi açık tutun ve uykulu hissetmeye başladığınızda bile gözlerinizi açık tutun” dedi.
Stres ve olumsuz düşüncelerin de durumu ciddileştirebileceği uyarısında bulunan Psikolog Kazancı, “Önceliklerinizi belirleyin. O gün için yapmanız gerekenleri alt alta yazın. Her birinin sizin için ne kadar acil olduğunu belirlemek için 1’den 10’a kadar puan verin. En yüksek puanı alan, en acil olandan başlayın. Bir kısmını erteleyin, bir kısmını ise listeden çıkartın. Daha kötü hissetmek, genellikle durumunuzun daha kötü olduğu anlamına gelmez. Gerilemeler, size o an için bir felaket gibi görünebilir. Ancak gerileme sebebinizi daha iyi anlayıp gelecekte onunla başa çıkmak için stratejiler geliştirebilirsiniz. Önemli olan, paniğe kapılmamaktır. İşin sırrı, iyi ve kötü günlerde aynı performansı sergilemeye çalışmaktır. İyi günde çok yorulma, kötü günde çok dinlenme diyoruz” diye konuştu.

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