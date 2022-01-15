Kronoloji: 2022'de Corona Virüsü Salgını

Türkiye ve dünya, 2022’ye Corona virüsünün Omicron varyantının neden olduğu vaka artışları ve tedavi umutlarıyla girdi. 2020 ve 2021 yılında Corona günlüğü tutan VOA Türkçe, 2022'de de pandemi gelişmelerini gün gün derlemeyi sürdürüyor.

1 Ocak: Corona virüsü pandemisinde iki yılı geride kalırken, yeni yılın ilk gününde dünyada bugün kadar görülen vaka sayısı 289 milyonun üzerindeydi, 5 milyon 400 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2 Ocak: İsrail, 60 yaş üstündekilere ve sağlık personeline dördüncü doz COVID-19 aşısı yapılmasına onay verdi. ABD Savunma Bakanlı Lloyd Austin, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve beş gün karantinada kalacağını açıkladı.

3 Ocak: Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla aşılanmış kişilerde bağışıklığı daha kolay alt ettiği belirlendi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12-15 yaş grubuna iki doz halinde uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının takviye üçüncü dozunun yapılmasına onay verdi. FDA ayrıca ikinci doz aşıdan 6 ay sonra yapılan tüm takviye dozların süresini 5 aya indirdi.

4 Ocak: Yeni bir araştırma, Corona virüsü enfeksiyonunu atlatan hastaların vücudundaki yüksek miktardaki antikorların yanlışlıkla sağlıklı organ ve dokulara saldırabileceğini ortaya koydu. Bu durum, hastalığı hafif atlatanlar için de geçerli olabilir.

ABD’de 3 Ocak’ta yaklaşık 1 milyon yeni Corona virüsü vakası bildirildi. Reuters haber ajansının derlediği verilere göre bu sayı, ülkede sadece bir hafta önce kayda geçen 505 bin 109'luk günlük vaka zirvesinin neredeyse iki katı ve küresel bir rekor.

5 Ocak: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşı olmayan Fransızlar'a argo kelimeler de kullanarak "Aşılanmamış olanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve sonuna kadar da gideceğim. Stratejimiz bu" sözleri ülkede polemik yarattı. Macron'un tepki yaratan sözleri, aşı sertifikası yasasını görüşen Ulusal Meclis oturumunu da gölgeledi. Muhalefetin bu sözlere sert tepkisi üzerine görüşmeler askıya alındı.

6 Ocak: Türkiye’de son 24 saatte 68 bin 413 yeni Covid-19 vakası görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu rakam kayıtlardaki en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor. Corona virüsünün Omicron varyantı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de vakaların hızla artmasına neden oluyor.

İsrail, kırmızı listede tuttuğu ve aralarında Türkiye ve ABD’nin bulunduğu yedi ülkeyle ilgili yüksek COVID riski uyarısını kaldırıyor. İsrail, Kasım ayında, ülkeye yabancıların girişini yasaklamış ve kırmızı listesini genişleterek vatandaşlarının bu listedeki ülkelere gidişini engellemişti.

7 Ocak: Johnson & Johnson, gerçek hayat verileri üzerinden yaptığı bir çalışma, şirketin tek dozluk Covid-19 aşısının enfeksiyon ve hastaneye yatmaya karşı altı aya kadar koruma sağladığını ortaya koydu

Evde yapılan antijen testlerinden burundan sürüntü almanın enfeksiyonun ilk birkaç gününde Omicron varyantını güvenilir bir şekilde tespit etmediği kaydedildi.

8 Ocak: ABD’de 5 yaşın altındaki çocukların Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatma oranı pandeminin başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı

9 Ocak: Sağlık Bakanlığı verilerine göre Hindistan 179 bin 723 yeni COVID-19 enfeksiyonu ile, Mayıs sonundan bu yana en yüksek sayıyı kayda geçirdi. Toplam vaka sayısı 35 milyon 710 bine, can kaybı 483 bin 936'ya yükseldi.

10 Ocak: Reuters haber ajansının derlediği verilere ABD’de en az 1.13 milyon yeni Corona vakası bildirildi.. Yeni vakalar için yedi günlük ortalama, iki haftada üç katına çıkarak günde 700 bini aştı.

11 Ocak: ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Omicron'un şu andaki Corona virüsü vakalarının yüzde 98,3'ünü oluşturduğu tahminini paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut COVID-19 aşılarının Omicron'a ve gelecekteki varyantlara karşı etkili olmalarını sağlamak için yeniden çalışılması gerekebileceğini bildirdi.

12 Ocak: Londra'daki Imperial College tarafından yapılan yeni bir araştırma, soğuk algınlığı enfeksiyonunun Covid-19'a karşı kısmi koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

Türkiye’nin yerli aşısı Turkovac’ın etkinliğine ilişkin soru işaretleri üzerine Hacettepe Üniversitesi, “Turkovac en az (Çin menşeili Sinovac şirketine ait aşı) CoronaVac kadar güvenli bir aşı” açıklaması yaptı.

13 Ocak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kurulu, COVID-19 hastaları için Eli Lilly’nin ilacı ve GlaxoSmithKline’nın Vir Biotechnology ile üretiği ilacın kullanılmasını tavsiye etti.

14 Ocak: Beyaz Saray, ABD'de 19 Ocak'tan itibaren her haneye COVIDTests.gov internet sitesinden dört adet ücretsiz evde COVID-19 testi sipariş edebilme imkanı tanınacağını açıkladı. Siparişin yedi ila 12 gün içinde ulaştırılması umuluyor.

