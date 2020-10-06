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Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri

06.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu. Sağlık durumuyla, tedavisiyle ilgili çelişkili açıklamalar ve yanıtsız sorularla dolu bu üç günde neler yaşandığını derledik.

Kronoloji: Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump'ın hastane günleri

https://www.youtube.com/watch?v=i\_a8BZsuQf8

ABD Başkanı Donald Trump, üç gün Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu.

Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray'a ulaşınca maskesini çıkararak balkonda poz verdi.

Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığını 2 Ekim Cuma günü açıklamış, ardından Washington DC'deki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Başkan'a Remdesivir ve Deksametazon tedavisi uygulandığı açıklanırken bu sürede ilginç gelişmeler de yaşandı.

Önce "İyi gidiyorum, sanırım" gibi muğlak tweetler attı.

Sağlık durumuyla ilgili doktorlarından ve danışmanlarından çelişkili açıklamaların geldiği bir sırada Trump, Twitter'dan bir video yayımlayarak dışarıda kendisine destek için bekleyenlere sürpriz bir ziyaret yapacağını açıkladı.

Trump, gizli servis ajanlarının kullandığı araçla dışarı çıkıp taraftarlarını selamladı.

ABD Başkanı, 5 Ekim günü de tedavi süreciyle ilgili bir çok yanıtsız soruyla birlikte hastaneden taburcu oldu.

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