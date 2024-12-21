KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi... Gözaltına alındı

Akşam saatlerinde üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs KRT TV binasına zorla giriş yaptı. Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Konuyla ilgili olarak KRT ekranlarında yapılan açıklamada, "KRT TV ve Yönetim Kuruluna saldırı gerçekleştirildi. Üzerinden el bombası olduğunu iddia eden şahıs kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet mensupları kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirildi" denildi.
Şahsın gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
- KRT TV kanal binasına zorla giriş yapan bir şahıs, üstünde el bombası olduğunu iddia etti— Mynet (@mynet) December 21, 2024
- Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.pic.twitter.com/VGZKQ1Uojt