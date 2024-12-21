KRT binasına saldırı! Üzerinde el bombası olduğu iddia edildi... Gözaltına alındı

Akşam saatlerinde üzerinde el bombası olduğunu iddia eden bir şahıs KRT TV binasına zorla giriş yaptı. Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

"ÜZERİNDE EL BOMBASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN ŞAHIS KANAL BİNASINA ZORLA GİRİŞ YAPTI"

Konuyla ilgili olarak KRT ekranlarında yapılan açıklamada, "KRT TV ve Yönetim Kuruluna saldırı gerçekleştirildi. Üzerinden el bombası olduğunu iddia eden şahıs kanal binasına zorla giriş yaptı. Şahıs emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet mensupları kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirildi" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında yer alırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.