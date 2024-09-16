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KRT'de gergin anlar! 'Yırtık don' ifadesi tartışmayı alevlendirdi: O anlar gündem oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.09.2024 23:52
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KRT TV'de siyasetin tartışıldığı bir programda ortam bir anda gerildi. Bilal Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden başlayan tartışmada 'Yırtık don' ifadesi tansiyonu bir anda yükseltti. Sunucu araya girmekte zorlanırken Afşin Hatipoğlu ve Ferhat Murat'ın tartıştığı anlar gündem oldu.

KRT TV'de Alev Olgay'ın sunduğu programda gergin anlar yaşandı. Erken seçim ne zaman ve Erdoğan'ın adaylığı mümkün mü sorularının gündemde olduğu programda Afşin Hatipoğlu ve Ferhat Murat arasında ilk başta Bilal Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden başlayan tartışmada 'Yırtık don' ifadesi tansiyonu bir anda yükseltti.

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Sunucu Olgay'ın araya girmekte zorlandığı tartışmada Ferhat Murat programı terk etmek istedi. İşte yaşananlar...

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İşte o diyalog:

Afşin Hatipoğlu: Siz her şeye asker misiniz?

Ferhat Murat: Asker değilim, fikirlerimi ifade etmede özgürüm.

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Afşin Hatipoğlu: Edemezsiniz, Bilal Erdoğan bir vatandaş değildir?

Ferhat Murat: Nedir?

Afşin Hatipoğlu: Cumhurbaşkanı çocuğudur. Vasfı vardır.

Ferhat Murat: Cumhurbaşkanı çocuğu diye fikirlerini ifade etme özgürlüğü yok mu?

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Afşin Hatipoğlu: Yok, edemez.

Ferhat Murat: Sizin bakış açınız bu zaten.

Afşin Hatipoğlu: Siz her şeyden yırtık dondan çıkar gibi çıkmak zorunda mısınız?

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Ferhat Murat: Dikkat et sözlerine, edebini koruyacaksın. Adam gibi konuşacaksın. Ne demek yırtık don. Sensin yırtık don.

Afşin Hatipoğlu: Adamı bir kere konuşturmadın be, sürekli lafa girdin. Haddini bil.

Ferhat Murat: Terbiyeni takın. Yüzlerce programa katıldım senin gibi terbiyesizini görmedim. Yırtık don nedir ya?

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Afşin Hatipoğlu: Aklın oraya çalışıyor.

Ferhat Murat: Ben kendime küfür ettirmem.

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tartışma program
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