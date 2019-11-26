Kruvaziyer turizmde artış müjdesi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- DENİZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2020'de Kuşadası'na 350'den fazla kruvaziyer gemi beklediklerini söyleyerek, "Kuşadası'nda 2020'de 350 bin, 2021'de ise 750 bin turist ağırlamayı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece Kuşadası için. Bu başarıda herkesin payı var" dedi.

DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç başkanlığında yapılan kasım ayı olağan meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, meclis üyelerini 'İzmir'i Turuncuya Boyuyoruz' etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde İzmir Ticaret Borsası'nın takibinde düzenlenecek 8 Aralık'taki yürüyüşe davet etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın kendilerine limanın geçmişi ve geleceği konusunda tüm paydaşların katılımıyla bir toplantı planlama görevi tebliğ ettiğini anlatan Öztürk, İzmir Limanı'nın devletin yönetimindeki son liman olduğunu belirterek "Limanımız bazı eleştirilere maruz kalıyor. Oysa bölgedeki en fazla rıhtım uzunluğuna sahip limandır. Yeni konteyner sahalarının yapılması gerekiyor. Bu yatırımlar Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamda kolay değildir. Bir yerden başlanacak. İzmir Limanı'nın avantajları ve dezavantajları vardır. Biz kullanıcılar olarak liman çalışmalarını destekliyoruz" dedi.

'İZMİR'İN GELECEĞİ TURİZMDE'

İzmir'e 2019 yılında 1 milyon 150 bin turist geldiğini ifade eden Öztürk, ilk 10 aydaki bu artıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Hep beraber bu rakamı arttırmalıyız. İzmir'in geleceği turizmde. İzmir'de deniz, sağlık, kültür, tarım turizmini bulabilirsiniz. Konaklama vergisi ve tanıtım fonuna ayrılan pay işletmecileri düşündürüyor. Ama tanıtımın kalitesiyle, gelecek turistin niteliği ve harcayacağı paranın tutarı da değişir. Nitelikli turist gelip daha çok para harcasın istiyoruz" diye konuştu. Kruvaziyer turizmde iyi rakamların göze çarptığını anlatan Öztürk, 2020'de sadece Kuşadası'na 350'den fazla gemi beklendiğini kaydederek şöyle devam etti:

"2020'de Kuşadası'nda 350 bin, 2021'de ise 750 bin turist ağırlamayı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece Kuşadası için. Bu başarıda herkesin payı var. Deniz turizmiyle uğraşan kruvaziyer limanlarının yaptığı faaliyetlerin önemli bir etkisi var. Onlar bu pazarlamayı yaptılar. Bizler odalar olarak sadece manevi destek verdik. Bu rakamlardaki sıçrama bizim için önemli. Çok çaba gösterdik, fuarlara gittik. Tüm odaların ve Valiliğin bir takım çalışması söz konusudur. Kuşadası için olan artışın İzmir için de gerçekleşmesini istiyoruz."

'İZMİR'DEKİ TEK MARİNA KAPANIYOR'

Öztürk, konuşmasında marinaların denizcilerin göz bebeği olduğunu söyleyerek yurt dışından gelen bir marinacının harcadığı paranın neredeyse kruvaziyer turizmden elde edilen miktarın 30 katı olduğuna dikkat çekti. Öztürk, marinacıların şehre önemli katkılar sağladığını ve İzmir'deki tek marina olan Levent Marina'nın işletmeciler tarafından boşaltıldığını açıklayan Öztürk, "Yeni bir ihale yapılacak. Bu konuda ümit ediyorum yeni işleticiler özellikle sadece profesyonel değil amatör denizciliğin de önünü açar. Çünkü körfezi daha fazla kullanmak istiyoruz. Bunun için Levent Marina gibi yerlerden denize rahatlıkla inilebiliyor. İzmir'de denize inebileceğiniz bir rampa sistemi yok. Levent Marina amacına uygun işletildiğinde İzmir'in bir değeridir" dedi.

Yeni su ürünleri yasasının Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdiğini ifade eden Yusuf Öztürk, yeni yasada kaçak avcılıkla ilgili ağır yaptırımların bulunduğunu hatırlatarak sektöre hayırlı olmasını diledi.

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