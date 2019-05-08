Kruvaziyerin devleri Kuşadası’nda toplandı

Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise 54. Genel Kurulu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde 10 Mayıs'a kadar sürecek kurulun açılışında konuşan Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, Kuşadası'ndan aldıkları davet üzerine genel kurulu burada yaptıklarını aktardı.

Üyelerin tamamının genel kurulun burada yapılmasına olumlu baktığına işaret eden Pastor, "Çünkü Kuşadası tekrar geri dönüyor. Birçok gemi rotalarını Kuşadası’na çeviriyor. Toplantımızın Kuşadası’nda çok güzel geçeceğine inandığımız için daveti kabul edip geldik." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Daire Başkanı Elçin Şimşek Öncü de Türkiye'nin yeni bir yükseliş evresine girdiğini belirtti.

Ülkenin 2023 için 70 milyon turist hedefi olduğunu anımsatan Öncü, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre en çok turist çeken ülkeler arasında 8. sıradayız. Ama ilk etapta altıncılığa çıkmakta kararlıyız. Bu yükselişten kruvaziyer turizminin payını alacağını öngörüyoruz. Kritik üç yılı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2015 yılı yolcu sayılarına ulaşacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.