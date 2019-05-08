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Kruvaziyerin devleri Kuşadası’nda toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

31 ülkeden 120 limanın üyesi olduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54. Genel Kurulu, Kuşadası'nda başladı

Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise 54. Genel Kurulu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başladı.

İlçedeki bir otelde 10 Mayıs'a kadar sürecek kurulun açılışında konuşan Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise Başkanı Airam Diaz Pastor, Kuşadası'ndan aldıkları davet üzerine genel kurulu burada yaptıklarını aktardı.

Üyelerin tamamının genel kurulun burada yapılmasına olumlu baktığına işaret eden Pastor, "Çünkü Kuşadası tekrar geri dönüyor. Birçok gemi rotalarını Kuşadası’na çeviriyor. Toplantımızın Kuşadası’nda çok güzel geçeceğine inandığımız için daveti kabul edip geldik." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Turizmi Daire Başkanı Elçin Şimşek Öncü de Türkiye'nin yeni bir yükseliş evresine girdiğini belirtti.

Ülkenin 2023 için 70 milyon turist hedefi olduğunu anımsatan Öncü, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre en çok turist çeken ülkeler arasında 8. sıradayız. Ama ilk etapta altıncılığa çıkmakta kararlıyız. Bu yükselişten kruvaziyer turizminin payını alacağını öngörüyoruz. Kritik üç yılı geride bıraktık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2015 yılı yolcu sayılarına ulaşacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öncü, İstanbul’a aynı anda 5-6 geminin yanaşacağı bir liman kazandırılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Global Ports Holding Üst Yöneticisi (CEO) Emre Sayın da genel kurulun Türkiye'de yapılmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

Sayın, "Ülkemize gelen kruvaziyer şirketlerinin temsilcilerine Kuşadası, Bodrum ve İstanbul’u tanıtma olanağı bulduk. Bildiğiniz gibi geçen iki yıl kruvaziyer turizminde bir düşüş yaşanmıştı. 2019’da büyüme başladı. Asıl hedefimiz ise 2020 ve 2021’de hedefimizi tutturarak kruvaziyer turizmini tepe noktalara çıkartmak." dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 30 milyar dolarlık bir sektör olan dünya kruvaziyer turizminden ülkenin ve Kuşadası’nın daha fazla pay alabilmesi için bir dizi sorunun çözülmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'de Kuşadası'nın kruvaziyerin başladığı nokta olduğunu vurgulayan Günel, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yaşanan olumsuz olaylar sebebi ile kesintiye uğrayan kruvaziyer seferlerinin, başladığı noktaya geri dönmesini arzu ediyoruz. Günümüzde yılda 20 milyondan fazla turistin dolaşımda olduğu kruvaziyer turizminde Kuşadası’nın daha fazla pay alabilmesi için bu kentin belediye başkanı olarak diyorum ki, başta ben olmak üzere bu kentin her bir bireyi ile üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Programa, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör ile farklı ülkelerdeki kruvaziyer işletmelerinin yöneticileri katıldı.

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Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği Genel Kurulu Kruvaziyer turizm

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