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KSPK, Hatay'da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 01:11 | Son Güncelleme

TOPLANTILARINI her ay farklı bir şehirde gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), bu ay Hatay’da bir araya geldi.  Hatay Valiliği’nde yapılan toplantıya Vali Doğan’ın yanı sıra Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, KSPK Başkan Vekili Prof.

KSPK, Hatay'da toplandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - TOPLANTILARINI her ay farklı bir şehirde gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), bu ay Hatay’da bir araya geldi.
Hatay Valiliği’nde yapılan toplantıya Vali Doğan’ın yanı sıra Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri ve kent protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri hakkında bilgi verdi. Kurul üyeleri adına konuşan Başkan Vekili Prof. Dr. Pala, Türkiye'nin sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığını, yerel olarak bulunduğu yerden de kültür ve sanata katkısını sağlamak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Hatay'da çeşitli tarihi ve kültürel yerlerde incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Pala, ayrıca sınır karakoluna giderek Mehmetçiğin yanında olduklarını göstereceklerini de belirtti.
ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU'NDAN KONSER
Gün boyu kenti gezen KSPK üyeleri, Antakya Medeniyetler Korosu Evi'ni ziyaret etti. Koro hakkında bilgiler veren Şef Yılmaz Özfırat, koronun semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluştuğunu belirterek, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sahne aldıklarını dile getirdi. KSPK üyereleri daha sonra Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konseri dinledi. Konserin ardından konuşan Başkan Vekili Pala, "Dünyanın her insanı, bu birlikteliği duymak durumunda. Bunu duyurabildiğimiz ölçüde bizim kadim zamanlardan bu yana bu topraklarda hep beraber nasıl yaşadığımızı ancak o zaman anlatabiliriz. Bunu anlattığımız zaman da ülkemizde zaten terör, iç savaş, bütün sıkıntılarımız da bitecektir" dedi.

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KSPK, Hatay'da toplandıKSPK, Hatay'da toplandıKSPK, Hatay'da toplandıKSPK, Hatay'da toplandı

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