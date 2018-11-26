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KSYÖ Halep’e müfettişlerini göndermek istiyor

26.11.2018 23:27 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Halep'e kimyasal saldırı yapıldığı haberi üzerine bölgeye soruşturma müfettişlerini göndermek istediğini, bölgedeki güvenlik durumunun incelendiğini duyurdu.

KSYÖ Halep’e müfettişlerini göndermek istiyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Halep kentine kimyasal gaz saldırısı düzenlendiğinin duyurulması üzerine bölgeye soruşturma müfettişlerini göndermek istediğini duyurdu. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan örgütün genel direktörü Fernando Arias şu an bölgedeki güvenlik durumunun incelenmekte olduğunu ve bunun için Birleşmiş Milletler ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Arias, örgüte bağlı müteffişlerden oluşacak grubun Suriye'deki gaz saldırıları konusundaki tüm iddiaları araştırmaya yetkili olduklarına da işaret etti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ni imzalamış ülkelerin Lahey'deki toplantıları sırasında açıklamalarda bulunan Arias, "Uzmanların görevlerini bundan sonra da tarafsız bir biçimde devam ettireceklerini” sözlerine ekledi. Alman haber ajansı dpa'nın aktradığı habere göre ABD ile Rusya temsilcileri KSYÖ'ye destek vermeyi taahhüt etti.

"50 ile 100 kişi yaralanmış olabilir"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Halep kentine kimyasal saldırıda bulunulduğunu yönünde Cumartesi günü haberdar edilmişti. Rusya, Suriye'de silahlı muhaliflerin top mermilerine yerleştirilmiş klor gazıyla düzenlediği saldırıda sekizi çocuk olmak üzere 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtmişti. Fernando Arias saldırıda 50 ila 100 kişinin yaralanmış olabileceğini açıkladı. Suriye hükümeti saldırıdan muhalifleri sorumlu tutuyor, muhalifler ise suçlamaları geri çeviriyor.

Örgüte bağlı özel görevliler Suriye savaşı sırasında daha önceden kimyasal silahların kullanıldığını tespit etmişti.

dpa/ÇA,HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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