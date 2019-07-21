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KTB Başkanı Bağlamış: Vatandaşlarımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Canlı hayvanımız fazla olduğu için, et fiyatlarında azalmalar oldu.

KTB Başkanı Bağlamış: Vatandaşlarımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Canlı hayvanımız fazla olduğu için, et fiyatlarında azalmalar oldu. Hiçbir vatandaşımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın" dedi.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklamada bulundu. Başkan Bağlamış, kurban satışlarının geçen yıldan fazla olmayacağını ve sayı itibariyle yeterli durumda olduklarını belirterek, "Geçen yıla oranla fiyatlarımızda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir azalma olabilir. Canlı hayvanımız fazla olduğu için et fiyatlarında azalmalar oldu. Hiçbir vatandaşımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın. Küçükbaş hayvanlar, 1000 TL ile 1500 TL arasında olacaktır. Büyükbaş hayvanlarda hisse satışı da 1500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olacaktır" dedi.
'YEM FİYATLARINDA YÜZDE 12 GİBİ BİR DÜŞÜŞ OLMASI GEREK'
Besicilerin sorunlarına da dikkat çeken Bağlamış, yem fiyatlarında düşüş beklediklerini belirterek, "Yem fiyatlarındaki zam et fiyatlarına hiç yansımadı. Yem hammaddesinin yüzde 60'ı ithalat ile oluşuyordu. Bundan 2 ay öncesinde döviz ile ilgili sıkıntılar vardı. Döviz fiyatlarından dolayı yem fiyatlarında artış olduğunu söylüyorduk. Şükürler olsun ki dolar kuru 5.60 civarlarındadır. Bu da dolar kurunda yüzde 12 gibi bir düşüş var demektir. Bu yem fiyatlarına yansımadı. Şu an yem fiyatlarında da yüzde 12 gibi bir düşüş olması gerekiyor. Yem girdilerinde büyükbaş üreticileri çok büyük sıkıntıdadır. Geçen yıl kilogramda 1 TL büyükbaş üreticilerine destek vardı. Onun biraz daha arttırılarak besicilere açıklanması gerekiyor ki, üretim devam etsin" diye konuştu.

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