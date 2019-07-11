HABER

KTB'de bir günde 41,5 milyon liralık işlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Konya Ovası'nda hasatın başlamasıyla Konya Ticaret Borsası Elektronik Lisanslı Ürün Senedi İşlem Piyasasında, 33 bin ton ürün karşılığında 41,5 milyon liralık işlem gerçekleştirildi - KTB Başkanı Hüseyin Çevik: - "Üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı sağlıyoruz. Borsaya gelen ürünler anlık takip edilerek hızlı, şeffaf ve gerçekçi bir fiyatla işlem görüyor. Sadece Konya'dan değil çevre illerden de ürünler borsamıza gelmeye devam ediyor"

Konya Ovası'nda hasatın başlamasıyla Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasasında, 33 bin ton ürün karşılığında 41,5 milyon liralık işlem yapıldı.

Konya'da hububat hasatının başlamasıyla KTB Elektronik Satış Salonu'nda bir günde 13 bin 661 ton ürün işlem gördü. Yine aynı gün ELÜS İşlem Piyasası'nda 33 bin ton ürün karşılığı 41,5 milyon liralık işlem gerçekleştirildi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, günlük ortalama 10 bin ton mahsülün borsada hızlıca işlem gördüğünü söyledi.

Lisanslı depolara mal koyan üreticilere devlet desteği verildiğini anımsatan Çevik, şöyle konuştu:

"Lisanslı depolara ilgi her sene artıyor. Bu nedenle 217 bin ton kapasite ile Türkiye'nin en büyük lisanslı depo kapasitesine sahip olan KTB kuruluşu olan ASLİDAŞ depolarına da yoğun ürün geldi. Üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı sağlıyoruz. Borsaya gelen ürünler anlık takip edilerek hızlı, şeffaf ve gerçekçi bir fiyatla işlem görüyor. Sadece Konya'dan değil çevre illerden de ürünler borsamıza gelmeye devam ediyor."

- "Buğday rekoltesi geçen senenin biraz altında"

Çevik, kaliteli ürünün her zaman yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sezon Konya'da özellikle kıraç alanlarda kurak geçen mayıs ayının etkisiyle verim düşüşü yaşanmaktadır. Diğer alanlarda sorun yok, ancak buğday rekoltesi geçen senenin biraz altında. Arpa rekoltesinde de ekim alanların artması nedeniyle geçen sene civarında bir rekolte bekliyoruz. Mayıs kuraklığı bir kez daha göstermiştir ki iklime bağlı tarım yapılan ve sulama imkanı olmayan kıraç arazilere verilen destekler, çiftçinin artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir. 8 yıldır 5 kuruş olan buğday desteğinin 10 kuruşa yükseltilmesi olumlu, fakat yeterli değildir. Bu desteğin maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve 25-35 kuruşa yükseltilmesi gerekmektedir."

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Galatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldiGalatasaray'ın davası için Ultraslan adliyeye geldi
(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları(Özel) Bursa’da sağanak yağış altında engelli adamın zor anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa buğday Işlem Konya KTB Başkanı Hüseyin Çevik

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.