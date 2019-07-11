KTB'de bir günde 41,5 milyon liralık işlem

Konya Ovası'nda hasatın başlamasıyla Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasasında, 33 bin ton ürün karşılığında 41,5 milyon liralık işlem yapıldı.

Konya'da hububat hasatının başlamasıyla KTB Elektronik Satış Salonu'nda bir günde 13 bin 661 ton ürün işlem gördü. Yine aynı gün ELÜS İşlem Piyasası'nda 33 bin ton ürün karşılığı 41,5 milyon liralık işlem gerçekleştirildi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, günlük ortalama 10 bin ton mahsülün borsada hızlıca işlem gördüğünü söyledi.

Lisanslı depolara mal koyan üreticilere devlet desteği verildiğini anımsatan Çevik, şöyle konuştu:

"Lisanslı depolara ilgi her sene artıyor. Bu nedenle 217 bin ton kapasite ile Türkiye'nin en büyük lisanslı depo kapasitesine sahip olan KTB kuruluşu olan ASLİDAŞ depolarına da yoğun ürün geldi. Üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı sağlıyoruz. Borsaya gelen ürünler anlık takip edilerek hızlı, şeffaf ve gerçekçi bir fiyatla işlem görüyor. Sadece Konya'dan değil çevre illerden de ürünler borsamıza gelmeye devam ediyor."