KTB'de bir günde 41,5 milyon liralık işlem

Konya Ovası'nda hasatın başlamasıyla Konya Ticaret Borsası (KTB) Elektronik Lisanslı Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasasında, 33 bin ton ürün karşılığında 41,5 milyon liralık işlem yapıldı.
Konya'da hububat hasatının başlamasıyla KTB Elektronik Satış Salonu'nda bir günde 13 bin 661 ton ürün işlem gördü. Yine aynı gün ELÜS İşlem Piyasası'nda 33 bin ton ürün karşılığı 41,5 milyon liralık işlem gerçekleştirildi.
KTB Başkanı Hüseyin Çevik, günlük ortalama 10 bin ton mahsülün borsada hızlıca işlem gördüğünü söyledi.
Lisanslı depolara mal koyan üreticilere devlet desteği verildiğini anımsatan Çevik, şöyle konuştu:
"Lisanslı depolara ilgi her sene artıyor. Bu nedenle 217 bin ton kapasite ile Türkiye'nin en büyük lisanslı depo kapasitesine sahip olan KTB kuruluşu olan ASLİDAŞ depolarına da yoğun ürün geldi. Üretici, tüccar ve sanayiciye serbest piyasa koşullarında en iyi ortamı sağlıyoruz. Borsaya gelen ürünler anlık takip edilerek hızlı, şeffaf ve gerçekçi bir fiyatla işlem görüyor. Sadece Konya'dan değil çevre illerden de ürünler borsamıza gelmeye devam ediyor."
- "Buğday rekoltesi geçen senenin biraz altında"
Çevik, kaliteli ürünün her zaman yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sezon Konya'da özellikle kıraç alanlarda kurak geçen mayıs ayının etkisiyle verim düşüşü yaşanmaktadır. Diğer alanlarda sorun yok, ancak buğday rekoltesi geçen senenin biraz altında. Arpa rekoltesinde de ekim alanların artması nedeniyle geçen sene civarında bir rekolte bekliyoruz. Mayıs kuraklığı bir kez daha göstermiştir ki iklime bağlı tarım yapılan ve sulama imkanı olmayan kıraç arazilere verilen destekler, çiftçinin artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmelidir. 8 yıldır 5 kuruş olan buğday desteğinin 10 kuruşa yükseltilmesi olumlu, fakat yeterli değildir. Bu desteğin maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması ve 25-35 kuruşa yükseltilmesi gerekmektedir."
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