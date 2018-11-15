KTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Belova, "Bu enerji alanlarındaki mücadele, inşallah bir sıcak savaşa dönüşmez. Bunun dönüşmemesinin de yegane durdurucu faktörü, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Belova, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törene katıldı. Kıbrıs'ın bilinen tarih boyunca bölgedeki medeniyetlerin ilgi odağı olduğunu dile getiren Belova, birçok egemen gücün adaya hakim olduğunu söyledi.

Özdemir Belova, Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinin önemine işaret ederek, İngilizlerin 1878'deki hakimiyetine kadarki dönem hakkında bilgiler verdi.

İngilizlerin yönetimden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadarki dönemde, adadaki Türklerin varlıklarını koruduğuna dikkati çeken Belova, "1960'ta Rumlarla ortak bir cumhuriyet kuruldu. Bu oluşuma giden yolda Rumlar bunu kerhen kabul ettiklerini, adanın Yunanistan'a bağlanması açısından başlangıç olacağını düşündüler. Bu ortam içerisinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti maalesef ölü doğmuş bir cumhuriyetti. 1963'te Kıbrıslı Türkler, bu devletin yönetim kademelerinden uzaklaştırılarak, adada 11 yıl boyunca kanton hayatı yaşadılar." diye konuştu.