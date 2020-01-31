KTÜ Kariyer Merkezi DOKKAF 2020'ye hazırlanıyor

Öksüz, bu yıl fuarın ikincisinin düzenlendiğini belirterek, daha önce de KTÜ bünyesinde öğrencileri hayata hazırlamak, staj ve iş imkanı sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların Trabzon'a davet edildiğini ve öğrencilerle buluşma sağlandığını ifade etti.

- "Bu yıl öğrenci konusunda hedefimizi biraz daha yükselttik"

Geçen yıl ilk kez düzenlenen fuara özel ve kamu sektöründen 154 firmanın katıldığını belirten Öksüz, "Çeşitli üniversitelerden 12 bin öğrenci stantları gezdi, eğitimlere ve mülakatlara girdi, ilgilendikleri sektör hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu yıl öğrenci konusunda hedefimizi biraz daha yükselttik. Ama buradaki amaç sadece KTÜ öğrencilerini değil, Samsun'dan Rize'ye kadar olan güzergahtaki tüm üniversite öğrencilerimizi ve mezunlarımızı iş dünyasının yetkilileriyle buluşturarak, hayata hazırlamak." dedi.

Öksüz, Türkiye'nin gelişmesi adına girişimci ve üreten bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük beşeri sermayesi olan üniversite öğrencilerini harekete geçirerek, ülkemizin yeniden büyük bir ideale koşmasını sağlayacağız. O nedenle üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Merkezi yurt içinde ve yurt dışında görev yapmış, sektörü bilen, genç akademisyenlerden oluşan deneyimli bir kadro ile DOKKAF'a hazırlanıyor. Öğrenciler, üniversitelerin öznesidir. Öğrencisiz bir üniversite düşünemiyoruz. Bu kitleden biz yarının geleceğini çıkaracağız. Düzenlenecek olan fuar, bizim severek yaptığımız bir organizasyon. KTÜ’nün, çok köklü bir üniversite olması nedeniyle hem akademik hem de beşeri gücünü bu milletin evlatları için seferber ederek, öğrencileri DOKKAF’la buluşturmak istiyoruz. Yön belirlemede ve hedefe varmada pusula önemli bir ihtiyaç. O nedenle bu yıl ki amblemimize pusulayı koyduk. Öğrencilerin potansiyeline pusula olarak rotalarını oluşturmayı hedefliyoruz."