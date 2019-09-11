HABER

KTÜ’de 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde ‘100.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde ‘100. yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini’ temasıyla ’3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’ Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.
Türkiye’den ve yurt dışından alanın önde gelen akademisyen ve araştırmacılarının bir araya geleceği kongrede ortak akademik platform çerçevesinde, katılımcılar bilgi, deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşarak tartışacak.
Yaklaşık 170 akademisyen ve araştırmacının katılacağı kongrenin açılış paneli Kadir Has Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meliha Altunışık ve Prof. Dr. Özlem Tür ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gencer Özcan’ın katılımıyla gerçekleşecek.
Kongrenin kapanış paneli ise “Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye” teması ile Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, Kadir Has Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Soli Özel ve Gazeteci Yazar Murat Yetkin’in katılımlarıyla gerçekleşecek.

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Karar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklamaKarar sonrası Arda Turan’dan ilk açıklama
860 volt elektrik şoku üretebilen yeni bir elektrikli yılan balığı türü keşfedildi860 volt elektrik şoku üretebilen yeni bir elektrikli yılan balığı türü keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.