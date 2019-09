KTÜ’de 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde ‘100. yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini’ temasıyla ’3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’ Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Türkiye’den ve yurt dışından alanın önde gelen akademisyen ve araştırmacılarının bir araya geleceği kongrede ortak akademik platform çerçevesinde, katılımcılar bilgi, deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşarak tartışacak.

Yaklaşık 170 akademisyen ve araştırmacının katılacağı kongrenin açılış paneli Kadir Has Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meliha Altunışık ve Prof. Dr. Özlem Tür ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gencer Özcan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Kongrenin kapanış paneli ise “Transatlantik Güvenlik İlişkileri ve Türkiye” teması ile Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, Kadir Has Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe ve Soli Özel ve Gazeteci Yazar Murat Yetkin’in katılımlarıyla gerçekleşecek.