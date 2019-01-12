KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planı hazırlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 2019-2023 Stratejik Planı döneminde, KTÜ'nün, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını, uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Baykal, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında üniversitelerin geldiğini belirterek, KTÜ'nün, ülkenin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirebilmek, bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

KTÜ'nün 2019-2023 Stratejik Planı'nı, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul ettiklerini aktaran Baykal, şu değerlendirmelerde bulundu: