Geçen yıl TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan kanunla 4'ü vakıf olmak üzere kurulan 20 üniversiteden biri olan KTÜN, 5 fakülte, bir meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsüyle 17 bin 445 öğrenciye eğitim veriyor.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile kurulan 20 üniversiteden biriyiz. Yeniyiz ancak kısa sürede gerek kadromuz, gerek altyapımız ile üreten, bilim ve teknolojiye destek veren öncü eğitim kurumlarından biri olarak adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Türkiye'de son yıllarda gelişen ve büyüyen bilim ve teknoloji var. Dünyada rekabet oldukça fazla. Biz de bu rekabette daha güçlü olmak için kaliteli, vasıflı, ara ve teknik eleman yetiştireceğiz. Bunu yaparken de üniversite-sanayi iş birliğini, Ar-Ge çalışmalarını ve kendimizi çağın gereklerine göre geliştirmeyi de elden bırakmayacağız."

- Öğrencilerin istihdamına katkı sağlanacak

Küresel rekabetin olduğu teknolojik çağda geri kalmanın ciddi sonuçlara yol açacağını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Teknokent, teknopark ve inovasyon merkezleri ile endüstri 4.0'a destek vererek, dünyada lider ülkelerden biri olmak için katkı sağlayacağız. Öğrencilerimizin iyi yerlerde olduğunu görmek ve istihdam edilmelerine yardımcı olmak elbette bizi mutlu eder. Biz de bunun için çeşitli kurumlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda belli bölümlerde okuyan öğrencilerimizin istihdamını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine ayak uydurmalarını sağlamaları için çeşitli kurumlarda staj yapabilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıyoruz."