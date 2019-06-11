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KTÜ'ye 4'ü profesör 53 akademisyen alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

KTÜ'ye 4'ü profesör 53 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 4'ü profesör 53 akademisyen alınacak.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Fen, Mühendislik, Tıp ve Edebiyat Fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 3'er, Tıp, Orman, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Bilimleri Fakültelerine 2'şer, Mimarlık Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna ise 1'er doçent atanacak.

Ayrıca Mühendislik Fakültesinde 9, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde 5'er, Edebiyat ve Fen Fakültelerinde 3'er, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinde 2, Orman, Sağlık Bilimleri ile Diş Hekimliği Fakültelerinde ise 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 24 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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Akademisyen alımı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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