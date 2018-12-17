Ku Klux Klan sepmatizanları Kıbrıs'ta ortaya çıktı! Dişlerini pense ile söktüler

Rum medyası olayı, "Pense ile 4 dişini çektiler. Polis karakolu yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı" başlığı ile verdi.

4 DİŞİNİ PENSE İLE ÇEKTİLER



Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah saat 04.00'te taksiden inen gence, ABD’de ortaya çıkan siyahi düşmanı ‘Ku Klux Klan’ hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.

'ÇIĞLIKLARI KİMSEYİ RAHATSIZ ETMEDİ'

Rum Fileleftheros gazetesi, yaşananları ‘ırkçılık’ olarak niteledi ve "Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı" diye durumu eleştirdi. (DHA)

