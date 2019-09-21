HABER

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Mete Y.

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Mete Y. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
​Olay, saat 13.00 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför çırağı Mete Y. yolda yürüdüğü sırada yanına 2 kişi gelip bir anda tabancalarını çıkararak kurşun yağdırdı. Mete Y., kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mete Y. ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vurulduKuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vurulduKuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Arnavutköy’de ailesini vahşice katleden şahıs adliyeye sevk edildiArnavutköy’de ailesini vahşice katleden şahıs adliyeye sevk edildi
Çanakkale 140 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale 140 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.