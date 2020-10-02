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Kuaför dükkanında silahla vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi iddiaya göre birlikte yaşadığı genç kadını kuaför dükkanında silahla vurarak öldürdü.Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi iddiaya göre birlikte yaşadığı genç kadını kuaför dükkanında silahla vurarak öldürdü.
Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadığı iddia edilen D.Ö., Sinem Kaya’nın (33) bulunduğu kuaför dükkanına geldi. D.Ö.’nün Sinem Kaya ile konuşması tartışmaya döndü. D.Ö. yanında getirdiği silahla Sinem Kaya’ya ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D.Ö.’yü gözaltına aldı. Sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Sinem Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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