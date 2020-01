Kuaför Hüseyin Alkan, 2020 saç modellerini anlattı

2020 saç modelleri her zevke uygun detaylar barındırıyor. 2020 saç renkleri arasında bakır tonları öne çıkarken, pop renkler dikkat çekici bir detay oluşturacak. 2020 saç kesim modelleri arasında kısa saç modelleri dikkat çekiyor.

Kuaför Hüseyin Alkan, 2020 yılında yeni bir görünüm isteyenler için 2020 saç modelleri, kesim ve renk trendlerini derledi. 2020 yılı kadın saç modelleri farklı renk skalası ve kesim modelleriyle öne çıktığın belirten Kuaför Hüseyin Alkan “Eğer siz de saç renginizi sezonun yeniliklerini göz önünde bulundurarak değiştirmek istiyorsanız vizyona girecek filmlerin başrol oyuncularının yaptığı imaj değişikliklerine bakabilirsiniz” dedi.

Alkan, “2020 yılında kadınlarda en çok göreceğimiz saç rengi bakır ve tonları olacak. Hollywood yıldızlarının başlattığı bakır tonlar bu yıla damga vuracak. Aklınıza bakırın tek bir tonu gelmesin, özgün dokunuşlar eklemeniz imajınızı yükseltecektir. Kahverengi, sarı ya da altın tonlar ekleyerek favori bakır tonunuzu elde edebilirsiniz” diye konuştu.

Kuaför Hüseyin Alkan, daha sonra şunları belirtti.

Dark gold: Koyu hatta siyaha yakın renklere neredeyse altın denecek tonlar ekliyoruz. Geçen yılın mavi-siyahı bu sene yerini siyah-sarıya bırakıyor.

Uçuk sarı: Diplerin koyu ve uçların oldukça açık olduğu bu saç renginde en önemli nokta geçişin çok dramatik olmaması.

Pop renkler: Renklerle oynamanın nesi kötü ki? Mor, kırmızı, pembe, yeşil, mavi Rengin tutturulması oldukça zor fakat doğru tonu yakaladığınız zaman dinamik ve eğlenceli stilinizle tüm bakışları üstünüzde toplayacaksınız.

Bej Alt Tonlu Küllü Sarı: Üç hafta da bir kuaföre gitmek istemiyorsanız fakat sarı tonlarında bir saç istiyorsanız, işte sizin yeni favoriniz! Sizi sürekli rötuşa mecbur bırakmayacak uzun vadede daha sürdürülebilir bir renk olan ‘greige’ son zamanlarda oldukça fazla talep görüyor.

Altın Yansımalı Ombre: Ombre gibi görünse de aslında daha çok altın ve karamel tonlarının karışmasıyla ortaya çıkan bu parlak hatta yaldızlı renk saçınızı olduğundan daha hacimli göstereceği gibi hem kısa hem uzun saçlarda rahatlıkla kullanılabilir.

2020 saç modelleri

Hacimli saçlar: Ekstra hacim kazanmış kabarık saçlar 70’lerden ilham alan romantik görünümleri andıran hacimli saç modelleri, önümüzdeki yıl sokak modasında sıklıkla rastlayacağımız bir trend olacak. 70’lerin ışıltılı dünyasından çıkmış gibi hissedeceğimiz saç modelleriyle hacimli saçlar önümüzdeki sezon gerek sokak stiline gerekse podyumlara yansıyacak.

Düşük atkuyrukları: Doğallık ve sadelik modası tüm dünyayı kasıp kavururken saçlarda da doğallığın izlerini görmeye devam ediyoruz.Doğal görünüm sağlayan düşük at kuyrukları 2020 yılının en popüler trendlerinden biri. İster şık bir kombinle isterseniz de günlük bir kıyafetle tamamlayabileceğiz düşük atkuyruğu modelleri ile her ortama uyum sağlayabilirsiniz.

Islak saçlar: Islak görünümlü saçlar son yıllarda en trend saç modellerinden biri ve önümüzdeki yıl da ıslak saçlar sokaklardaki etkisini sürdürmeye devam edecek. Saçlarda hem maskülen hem de feminenliği aynı anda yaşatan ıslak saçlarla iddialı tarzını ortaya koyabilirsin.

Kahküller geri dönüyor: Dünyaca ünlü modellerin, aktrislerin ve yıldızların son yıllarda vazgeçilmezi haline gelen kahkül modası 2020 trendleriyle beraber etkisini daha da arttırmaya devam edecek. Daha maskülen bir görünüm sağlayan küt kesimli kahküllerle çarpıcı bir görünüme ulaşabilirsin.

Kahkül tercihini yaparken yüz şekline dikkat etmek de şüphesiz ki en önemli unsurlardan biri. Yüz şekline uygun kahkülü seçmen yüzüne ölçülü bir görünüm vermek için çok önemli. Eğer dar bir alna sahipsen kahküllerin normalde başlaması gereken yerden birkaç santim geriden başlamalı.”