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  4. Kuaför ile baklavacının kahveli ve uçan tekmeli kavgası! Yer: Bodrum! O anlar kamerada... Kız çocuğunun yüzüne de geldi, yanık oluştu

Kuaför ile baklavacının kahveli ve uçan tekmeli kavgası! Yer: Bodrum! O anlar kamerada... Kız çocuğunun yüzüne de geldi, yanık oluştu

01.09.2024 17:36
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01.09.2024 17:36
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kuaför ile baklavacılar arasında çıkan kahveli ve uçan tekmeli kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kuaförün baklavacının sırtına sıcak kahve döktüğü kavgada bir miktar kahvenin baklava dükkanı içerisindeki kız çocuğunun yüzüne geldiği ve yüzünde yanık oluştuğu öğrenildi.

Bodrum’da 26 Ağustos günü Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi’nde meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Caddede faaliyet gösteren kuaförün işletmecisi kadın ile baklavacı arasında küfürleşme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma arbedeye dönerken, olaya kuaförün çalışanı da katıldı. Arbede sırasında kuaför, baklavacının sırtına sıcak kahve döktü, boşalan fincanı da üzerine fırlattı. Kahvenin sıçrayan bir kısmı, baklava dükkanının içerisinde bulunan kız çocuğunun yüzüne geldi. Büyük korku yaşayan çocuğun yüzünde yanık oluştuğu öğrenildi.

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UÇAN TEKME ATMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ

Olay yatıştıktan bir süre sonra kuaförün kocası olay yerine geldi. Baklavacıya uçan tekme atmaya çalışan koca yere düştü. Araya giren çevredeki vatandaşlar, olayın daha da büyümesini önledi.

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O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kavga
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