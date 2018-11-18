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Kuaför, iş yerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Bornova ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Başer (64), iş yerinde ölü bulundu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Başer (64), iş yerinde ölü bulundu.
Bornova Ayakkabıcılar Sitesi’nin güvenlik görevlileri, gece saatlerinde kuaför dükkanının ışıklarının ve kapısının açık olmasından şüphelenip, kontrol etmek için içeri girdi. Güvenlik görevlileri, depo kısmında yerde hareketsiz yatan birini görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden 'Mehmet Başer' kimliği çıkan kişinin öldüğü belirlendi.
Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Başer’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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