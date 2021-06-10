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Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak? Avukatlara yaş sınırı olmadan aşı randevusu açıldı!

10.06.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizdeki aşı çalışmalarının hızlanması ile beraber meslek gruplarında ve yaş sınırlamalarında esnekliğe gidiliyor. Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 10 Haziran itibariyle 45 yaş üzeri vatandaşların aşı randevularının açıldığını ve 40 yaş üzerinin ise 14 Haziran Pazartesi günü açılacağını paylaştı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kuaför, berber ve avukatlar için de randevuların açıldığını duyurdu.

Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak? Avukatlara yaş sınırı olmadan aşı randevusu açıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarının hızlandırıldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan açıklamalarda gıda ve dağıtım sektörü çalışanları, kuaför, berber ve avukatlar için de aşılama açıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada avukatlara yaş sınırı olmadan aşı yapılacağını duyurdu.

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Fahretin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsini.” Dedi.

Aynı zamanda avukatlara da aşının açıldığını duyuran Koca, “Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler.” İfadelerini kullandı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

mhrs randevu

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Aşı Randevusu ALO 182 üzerinden telefonla da alınabiliyor.

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Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı

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