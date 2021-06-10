Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak? Avukatlara yaş sınırı olmadan aşı randevusu açıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarının hızlandırıldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan açıklamalarda gıda ve dağıtım sektörü çalışanları, kuaför, berber ve avukatlar için de aşılama açıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada avukatlara yaş sınırı olmadan aşı yapılacağını duyurdu.

KUAFÖR VE BERBERLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Fahretin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsini.” Dedi.

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

Aynı zamanda avukatlara da aşının açıldığını duyuran Koca, “Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler.” İfadelerini kullandı.

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Aşı Randevusu ALO 182 üzerinden telefonla da alınabiliyor.

