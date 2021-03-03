Kuaför ve berberler saat kaçta kapanacak? İşte il il çalışma saatleri

Kuaför ve berberlerin açılma ve kapanma saatleri 1 martta yapılan kabine toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile değişti. Son yayınlanan genelgeye göre düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde kuaför ve berberler 07.00 - 20.00 arasında çalışılabilecek.

KUAFÖR VE BERBERLER KAÇ SAAT ÇALIŞACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu bir genelge gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs risk haritası hazırlandı ve Türkiye'deki 81 il çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere 4 risk kategorisine ayrıldı. Bu ayarlama sonrasında düşük, orta ve yüksek riskli illerde sabah saah 07.00 ile akşam saat 20.00 arasında kuaför ve berberlerin hizmet verebileceği söylendi.

HANGİ İLLER DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA?

Düşük risk grubunu genelde Güney Doğu Anadolu kesimi oluşturmakta. Düşük riskli iller:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

ORTA RİSK GRUBUNDAKİ İLLER HANGİLERİ?

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.