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Kuaför ve güzellik uzmanları kadına şiddete dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen kuaför ve güzellik uzmanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında mor renkli bandana takıp, mor kurdeleli makaslarla kadınların saçlarına şekil verdi.  Etkinlikte şiddet mağduru kadınları temsil eden saç ve makyajlar ile podyuma çıkıldı.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen kuaför ve güzellik uzmanları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında mor renkli bandana takıp, mor kurdeleli makaslarla kadınların saçlarına şekil verdi. Etkinlikte şiddet mağduru kadınları temsil eden saç ve makyajlar ile podyuma çıkıldı.
Marmaris'teki bir kozmetik firması tarafından İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde, seminer düzenlendi. Seminere, Türkiye genelindeki birçok şehirden 500 erkek ve kadın kuaförler ile güzellik uzmanı katıldı. Seminerde estetiysen Çiğdem Erten Dursun, bitkisel ürünlerle makyaj, gelin makyajı ve porselen makyaj hakkında sinevizyon eşliğinde bilgi verdi. Etkinliği gerçekleştiren kozmetik firmasının Genel Müdürü Ziya Dursun, katılım sağlayan 500 erkek ve kadın kuaföre sertifika verdi. Saç ve makyajda son trend tasarımları anlatanlara plaket verildi. Seminerde 'Kadına şiddete hayır' temalı çalışma da yapıldı. Şiddet mağduru kadınları temsil eden saç ve makyajlar ile podyuma çıkan mankenler üzerinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' yazılı pankart açtı. Kuaförler da "Kadına şiddete hayır" sloganı attı.

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