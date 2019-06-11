Kuaförde öldüresiye dayak! Duvarı kırıp, dışarı çıkardılar

Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi.

TUVALETİN DUVARINI KIRIP, DIŞARI ÇIKARDILAR

Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı. Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

