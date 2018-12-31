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Kuaförde şarkılı ikramlı yılbaşı hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:29 | Son Güncelleme

Ankara'da yılbaşı nedeniyle yoğunluk yaşanan kuaförde, müşterilere canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlarda bulunularak hizmet verildi.

Ankara'da yılbaşı nedeniyle yoğunluk yaşanan kuaförde, müşterilere canlı müzik eşliğinde çeşitli ikramlarda bulunularak hizmet verildi.

Çankaya ilçesinde hem erkek hem kadınlara hizmet veren kuaförde, 2018 yılının son gününde yılbaşı yoğunluğu yaşandı. Yılbaşı kutlamaları için bakım yaptırmak isteyenlere kuaförde canlı müzik eşliğinde hizmet verildi. Kufaöre gelenler, 4 kişilik müzik grubunun seslendirdiği şarkıları dinledi, ikramlardan tadarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

İşletmeci Caner Dolapçı, yılbaşı nedeniyle yoğun bir gün geçirdiklerini belirterek, "İnsanlar böyle günlerde biraz sıra bekliyorlar, beklerken de sıkılıyorlar. Biz de müşterilerimiz beklerken sıkılmasın diye böyle bir şey yaptık. Bu da bize zaman kazandırıyor tabii. Müşterilerimiz de çok memnun. Zaten kapıdan girer girmez, o coşku ve atmosfer onların da hoşuna gidiyor. Sadece müzik dinlemek için bile gelen oluyor" dedi.

Canlı müzik eşliğinde saç bakımlarını yaptıranlar, sunulan hizmetten memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-Kuaför dükkanından görüntü
-Canlı müzikten görüntü
-İşletmeci Caner Dolapçı ile röp
-Müşteriler ile röp
-Detay
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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