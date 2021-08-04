Kuaförlüğü bıraktı! Şimdi sosyal medyada cinsel içerikli fotoğraflarını satarak binlerce dolar kazanıyor

Sosyal medyanın günümüzde bir meslek haline dönüşmesi ve kazanılan büyük paralar daha fazla fenomenin doğmasına neden oldu. Twitter, Instagram ve Youtube gelirlerine ek olarak artık OnlyFans platformundan fotoğraflarını satan kişiler de konuşulmaya başlandı. Lucy Mitchell isimli bir kadın OnlyFans hesabı üzerinden takipçilerinin istekleri doğrultusunda fotoğraflar çekerek yayınlıyor. Özellikle takipçilerinin koli bandına ilgi duyduklarına belirten Mitchell, fotoğraflarından aylık 9 bin dolar kazanıyor.

Takipçi sayısının her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Mitchell, “Katıldığım beri sayılar büyüyor. Bu durumun beni nereye götüreceğini merak ediyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım” dedi.



