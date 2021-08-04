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Kuaförlüğü bıraktı! Şimdi sosyal medyada cinsel içerikli fotoğraflarını satarak binlerce dolar kazanıyor

04.08.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lucy Mitchell isimli bir kadın kuaförlük mesleğini bırakarak sosyal medyaya yöneldi. OnlyFans’a katılan Mitchell, cinsel içerikli pozlarını takipçilerine satarak ayda 9 bin dolar kazandığını açıkladı. İki çocuk annesi 37 yaşındaki kadın kazandığı parayı henüz nereye harcayacağını karar veremediğini söyledi.

Kuaförlüğü bıraktı! Şimdi sosyal medyada cinsel içerikli fotoğraflarını satarak binlerce dolar kazanıyor

Sosyal medyanın günümüzde bir meslek haline dönüşmesi ve kazanılan büyük paralar daha fazla fenomenin doğmasına neden oldu. Twitter, Instagram ve Youtube gelirlerine ek olarak artık OnlyFans platformundan fotoğraflarını satan kişiler de konuşulmaya başlandı. Lucy Mitchell isimli bir kadın OnlyFans hesabı üzerinden takipçilerinin istekleri doğrultusunda fotoğraflar çekerek yayınlıyor. Özellikle takipçilerinin koli bandına ilgi duyduklarına belirten Mitchell, fotoğraflarından aylık 9 bin dolar kazanıyor.

Takipçi sayısının her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Mitchell, “Katıldığım beri sayılar büyüyor. Bu durumun beni nereye götüreceğini merak ediyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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