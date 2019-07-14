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Kuaföründe 15 kedi ile birlikte çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

İZMİT'te kuaförlük yapan Ebru Suyabatmaz, yaklaşık 3 yıl önce dükkanının önüne gelen sokak kedilerini beslemeye başladı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kuaförlük yapan Ebru Suyabatmaz, yaklaşık 3 yıl önce dükkanının önüne gelen sokak kedilerini beslemeye başladı. Zaman içerisinde mahalledeki tüm kedilerin dükkanın önüne gelmeye başlamasıyla dükkanının kapılarını kedilere açan Suyabatmaz, işlerini 15 kedisiyle birlikte yürütmeye başladı.

İzmit Yenişehir Mahallesi Alev Sokak üzerinde kuaförlük yapan Ebru Suyabatmaz, yaklaşık 3 yıl önce dükkanında baktığı 'Mira' isimli kedisinin kaybolması üzerine, mahalledeki sokak kedilerine bakmaya başladı. Önce dükkanının önüne gelen kedileri beslemeye başlayan Suyabatmaz, zaman geçtikçe tüm kedilerin dükkana gelmeye başladığını görünce dükkanın kapılarını da kedilerine açtı. Ebru Suyabatmaz'ın dükkanında, dükkanı evi gibi gören 8 kedi devamlı olarak yaşarken, çevrede yaşayan sokak kedileri ile birlikte 15 kedi besleniyor. Kedilere her gün düzenli olarak yemek veren, aşılarını ve bakımlarını yapan Ebru Suyabatmaz ise durumundan memnun olduğunu söyledi.

Kendi kedisinin kaybolmasının ardından sokak kedilerine bakmaya başladığını söyleyen Ebru Suyabatmaz, "Bir kedi ile başladı. Mira isminde bir kedimiz vardı. O kaybolduktan sonra biz de hepsine yavaş yavaş bakmaya başladık. Gittikçe de çoğaldılar. Önceliğimiz engelli, hasta, bitkin hayvanlarla başladı. Sonra doğurdular. Biz kısırlaştırdık ama yine de çoğaldılar. Olduğumuz çevrede de bizden başka kimse bakmadığı için hepsi bize geliyorlar. Şikayetçi değiliz. Daha çok olsalar, daha çoğuna da bakarız. Şu an dükkanın içinde kalan 8 tane kedimiz var, ama dışarıdan yemek için gelenler ve yavrularıyla birlikte 15 kedimiz var diyebiliriz" dedi.

Kedi sevmeyen müşterilerin kendilerini tercih etmediğini belirten Suyabatmaz, "Müşterilerin çok olumsuz tepkileri de var. Tam tersine çok olumlu karşılayanlar da var. Sadece kedi var diye çocuklarıyla birlikte gelenler var. Bir de hepsi aşılı, kısırlaştırılmış, tedavileri yapılıyor. O sebepten güvenebiliyorlar. Çok sorun yaşamadık. Korkanları anlıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Ama sevmeyenlere çok tahammülümüz yok açıkçası. Gelmek istemiyorlar, biz de onların tercihine saygı duyuyoruz. Kaybımız var, ama biz onları kayıp olarak saymıyoruz. Biz kedilerimizle çok mutluyuz. O yüzden ticari yönünü düşünmüyoruz" diye konuştu.

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