Kuantum bilgisayar nedir, ne işe yarar? Kuantum bilgisayar nasıl çalışır? Kuantum bilgisayara sahip ülkeler

Kuantum bilgisayarlar, günlük yaşamda birçok alanda kullanılan klasik aygıtlara göre farklı bir çalışma prensibine sahiptir. Bunun temel nedeniyse verilerin işlenme ve depolanma biçimiyle ilişkilidir. Bu kapsamda ilgili aygıtların yalnızca 0 ve 1 değerleriyle çalışmadığı belirtilmelidir. Dolayısıyla incelenen cihazların verileri algılama, depolama ve karmaşık problemleri çözme becerisi de daha yüksektir.

Kuantum bilgisayar nedir?

Kuantum bilgisayar, günlük yaşamda kullanılan aygıtlardan farklı olmasıyla öne çıkar. Bu donanımların işlemleri kuantum bitleri adı verilen teknolojiyle gerçekleştirdiği görülür. Dolayısıyla kuantum bilgisayar çalışma prensibi, ilgili aygıtın adını aldığı söz konusu mekaniklerdir.

Klasik bilgisayarlar ile incelenen donanımlar arasındaki önemli fark, bilgilerin depolanma biçimi olarak belirtilmelidir. Bu kapsamda günlük yaşamda kullanılan cihazların bilgileri 0 ve 1 değerleriyle depoladığı söylenebilir. Kuantum bilgisayarlarsa kübit olarak adlandırılan serilerle tasarlanır. Buna bağlı olarak ilgili aygıtlar klasik bilgisayarların en güçlü modellerinden bile daha yüksek performans gösterir. Bu sayede cihazların problem çözme ve analitik verileri işleme yetenekleri oldukça gelişmiş bir düzeye taşınır.

Kuantum bilgisayar ne işe yarar?

Kübit serileriyle kuantum algoritmasının oluşturulduğu bilgisayarların büyük ölçekli veri kümelerini işlemede işe yaradığı bilinir. Bu nedenle ilgili aygıtlar özellikle kapsamlı verilerin hızlı bir şekilde işlenmesinde kullanılır. Kuantum bilgisayarların bu özelliği; ilaç, otomotiv, sanayi gibi alanlara yönelik olan çalışmalarda öne çıkmasını sağlar. Bununla birlikte kimya, finans ve yapay zeka çalışmalarında da kuantum bilgisayarların kullanıldığı belirtilmelidir.

Bilgileri depolama biçimi farklı olan kuantum bilgisayarlara gelişmiş veri şifreleme işlemlerinde de başvurulur. Ayrıca karmaşık algoritmaların daha hızlı bir şekilde işlenmesinde ilgili teknolojiden yardım alınması uygundur. Kuantum bilgisayarların işe yaradığı hususlardan bir diğeri ise stratejik teknolojilerin geliştirilmesi olarak açıklanmalıdır.

Kuantum bilgisayar nasıl çalışır?

Kuantum bilgisayarların çalışmasını sağlayan ana sistem kübitlerden oluşur. Bu sayede yalnızca 0 ve 1 değerlerini içeren ikili kod sisteminden yararlanılmaz. Çünkü kübitlerin aynı anda hem 0 hem de 1 değeri alabildiği belirtilir. Buna bağlı olarak da donanımlarda daha fazla olasılığa yer verilmesi mümkün olur.

İncelenen teknolojinin çalışma prensibini araştıran kişilere "Kuantum bilgisayar özellikleri nelerdir?" sorusunu yanıtlayan ayrıntılı hususlar da aktarılabilir. Bunlar arasında donanımların tek bir hesaplamadaki tüm olasılıkları bir defada saptama yeteneğine sahip olması yer alır. Buna ek olarak ilgili cihazlarda elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerinin esas alındığı görülür. Böylelikle kuantum bilgisayarların diğer cihaz türlerine göre çok daha küçük bir alanda dahi yüksek hızla çalışabildiği söylenmelidir.

Kuantum bilgisayara sahip ülkeler hangileridir?

Kuantum bilgisayarların üretiminde Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin öne çıktığı bilinir. Ayrıca Intel, Xanadu, Rigetti ve IBM de bu alanda kendini kanıtlayan firmalardandır. Buna bağlı olarak kuantum bilgisayara sahip olan ülkelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Rusya

Çin

Amerika Birleşik Devletleri

Finlandiya

Kanada

Japonya

Türkiye

Kuantum bilgisayar Türkiye'de 21 Kasım 2024 tarihinde yapılan etkinlikle birlikte tanıtılmıştır. Yerli donanımın TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Aselsan ortaklığıyla geliştirildiği görülür. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı olarak tanıtılan donanımın ismiyse "QuanT" olarak belirtilir. İlgili teknolojinin problem çözme ve analitik verileri işleme becerilerinin ise kapsamlı çalışmalarla aktif olarak geliştirildiği açıklanmıştır.