Kuantum bilgisayarlar hayatı çok kolaylaştıracak

Sektördeki büyük açık nedeniyle IBM, kuantum bilgisayarlarda güçlü değişiklikler yapmayı planlıyor. Yaklaşık olarak 2 yıl içerisinde yapay zeka ve karmaşık ekonomik hesaplamalar için bu bilgisayarlardan yararlanılacak. Birçok kişi, daha şimdiden bunların piyasaya sürülmesini bekliyor.

IBM tarafından geliştirilecek olan bu bilgisayarlarda bütün donanımlar yer alacak. Öyle ki şirket bu donanımların ve açık kaynak kodlu yazılımın mevcut hızı en az 100 kat artırmasını hedefliyor. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ortaya adeta bir canavar çıkacak.

Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte, bu bilgisayarların ilk etapta devasa projeler için kullanılması sağlanacak. Böylece ilk etapta ne tür tepkilerin ortaya çıkabileceği görülecek. Hemen ardından kademe kademe bu bilgisayarlar herkese ulaşacak.

Kuantum bilgisayarlar mevcut bilgisayarların yapmakta zorlandığı neredeyse her şeyi saatler içerisinde gerçekleştirecek. Mesela standart bir bilgisayarda aylarca sürecek bir sağlık araştırması kuantum bilgisayarlar ile sadece bir saatte gerçekleştirilebilecek. İşin bu açısından bakıldığında adeta mucize boyutunda diyebiliriz.