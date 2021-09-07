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Küba 2 Yaşına Kadar Çocuklara Corona Aşısı Yapmaya Başladı

07.09.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba kendi ürettiği Corona virüsü aşılarını 2 yaşına kadar çocuklara uygulamaya başladı. Küçük çocukların da aşılanmasına Pazartesi günü başlandığı açıklandı

Küba 2 Yaşına Kadar Çocuklara Corona Aşısı Yapmaya Başladı

Küba kendi ürettiği Corona virüsü aşılarını 2 yaşına kadar çocuklara uygulamaya başladı. Küçük çocukların da aşılanmasına Pazartesi günü başlandığı açıklandı.

Devlet medyası amacın ülke nüfusunun en az yüzde 90’nını COVID-19’a karşı aşılamak olduğunu duyurdu. Kendi ürettiği Corona virüsü aşılarını kullanan Küba’da şu ana kadar halkın yarısı ilk dozu aşısını olurken üçte biri de ikinci doz aşısını da yaptırdı. Dünya Sağlık Örgütü henüz Küba’nın ürettiği aşılara onay vermedi.

11 milyon nüfusu bulunan ülkede geride bıraktığımız gün 7 bin yeni vaka açıklanırken bu bugüne kadar ki en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Ülkede birçok evde internet bağlantısı olmaması nedeniyle geçen yıl Mart ayından buy ana çocuklar okul eğitimlerini sadece TV üzerinden alabiliyorlar. Yetkililer bu sebeple çocukların aşılanması ve okula dönmesine büyük önem veriyor. Ülkede aşılama kampanyasıyla birlikte en kısa sürede yüz yüze eğitimin başlaması umuluyor.

Küba’da şu ana kadar Soberana-2 ve Abdala isimleri verilen iki ayrı COVID-19 aşısı geliştirildi. Ülkede 2 ila 18 yaşındaki çocuk ve gençlere Soberan-2, yetişkinlereyse Abdala aşısı yapılıyor. Her iki aşı da ülkenin sağlık kurumları tarafından acil kullanım onayı aldı. Ancak henüz uluslararası bir kurumun onayına sahip değiller.

Çin, Venezüela ve Birleşik Arap Emirlikleri daha önce çocuklara da COVID-19 aşısı yapacaklarını ilan etmelerine rağmen iki yaş seviyesine kadar çocuklara aşıyı dünyada ilk uygulayan ülke Küba oldu.

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